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Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы - РИА Новости, 28.02.2025
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13:52 28.02.2025 (обновлено: 14:20 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002203782.html
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы - РИА Новости, 28.02.2025
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:52:00+03:00
2025-02-28T14:20:00+03:00
политика
иркутская область
игорь кобзев
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов.Путин в пятницу встретился с главой региона в Кремле. Президент упомянул, что Кобзев возглавляет область пять лет, он был избран в 2020 году. Губернатор в свою очередь отметил, что это интересная работа и он готов ее продолжать."Готовы к выборам следующим?", - уточнил Путин.Кобзев ответил, что для него "эта территория уже как своя", она стала для него малой Родиной, и при поддержке президента и населения он готов работать."Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам", - отреагировал Путин.
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политика, иркутская область, игорь кобзев, владимир путин
Политика, Иркутская область, Игорь Кобзев, Владимир Путин
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы

Путин поддержал намерение Кобзева идти на выборы губернатора и пожелал успехов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи. 28 февраля 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи. 28 февраля 2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов.
Путин в пятницу встретился с главой региона в Кремле. Президент упомянул, что Кобзев возглавляет область пять лет, он был избран в 2020 году. Губернатор в свою очередь отметил, что это интересная работа и он готов ее продолжать.
"Готовы к выборам следующим?", - уточнил Путин.
Кобзев ответил, что для него "эта территория уже как своя", она стала для него малой Родиной, и при поддержке президента и населения он готов работать.
«
"Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам", - отреагировал Путин.
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Иркутский губернатор попросил у Путина поддержки на выборах
Вчера, 14:15
 
ПолитикаИркутская областьИгорь КобзевВладимир Путин
 
 
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