https://ria.ru/20250228/kobzev-2002203782.html
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы - РИА Новости, 28.02.2025
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:52:00+03:00
2025-02-28T13:52:00+03:00
2025-02-28T14:20:00+03:00
политика
иркутская область
игорь кобзев
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов.Путин в пятницу встретился с главой региона в Кремле. Президент упомянул, что Кобзев возглавляет область пять лет, он был избран в 2020 году. Губернатор в свою очередь отметил, что это интересная работа и он готов ее продолжать."Готовы к выборам следующим?", - уточнил Путин.Кобзев ответил, что для него "эта территория уже как своя", она стала для него малой Родиной, и при поддержке президента и населения он готов работать."Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250228/kobzev-2002212473.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иркутская область, игорь кобзев, владимир путин
Политика, Иркутская область, Игорь Кобзев, Владимир Путин
Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы
Путин поддержал намерение Кобзева идти на выборы губернатора и пожелал успехов