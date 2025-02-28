https://ria.ru/20250228/kobzev-2002203782.html

Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы

Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы - РИА Новости, 28.02.2025

Путин поддержал намерение главы Приангарья Кобзева идти на выборы

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:52:00+03:00

2025-02-28T13:52:00+03:00

2025-02-28T14:20:00+03:00

политика

иркутская область

игорь кобзев

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Иркутской области Игоря Кобзева идти на губернаторские выборы в сентябре и пожелал ему успехов.Путин в пятницу встретился с главой региона в Кремле. Президент упомянул, что Кобзев возглавляет область пять лет, он был избран в 2020 году. Губернатор в свою очередь отметил, что это интересная работа и он готов ее продолжать."Готовы к выборам следующим?", - уточнил Путин.Кобзев ответил, что для него "эта территория уже как своя", она стала для него малой Родиной, и при поддержке президента и населения он готов работать."Хорошо. Двигайтесь вперед, работайте. Успехов вам", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250228/kobzev-2002212473.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, иркутская область, игорь кобзев, владимир путин