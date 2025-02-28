https://ria.ru/20250228/koalitsiya-2002342807.html

Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации

Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации - РИА Новости, 28.02.2025

Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации

Переговорщики от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ)... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:23:00+03:00

2025-02-28T20:23:00+03:00

2025-02-28T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговорщики от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца позитивно оценили прошедшие в пятницу первые консультации по вопросу создания коалиции. "Предварительные консультации начались в открытой и конструктивной атмосфере. Федеральный министр финансов Йорг Кукис сначала представил переговорщикам обзор бюджетной ситуации. Эти вызовы теперь станут предметом будущих обсуждений. Консультации продолжатся на следующей неделе", - говорится в совместном заявлении генсеков ХДС, ХСС и СДПГ, Карстена Линнеманна, Мартина Хубера и Маттиаса Мирша. Ранее в пятницу глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что хочет начать коалиционные переговоры с СДПГ как можно быстрее и рассчитывает создать новое правительство к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html

https://ria.ru/20250227/rossija-2001983686.html

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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс