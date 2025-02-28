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Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации - РИА Новости, 28.02.2025
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20:23 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/koalitsiya-2002342807.html
Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации
Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации - РИА Новости, 28.02.2025
Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации
Переговорщики от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ)... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:23:00+03:00
2025-02-28T20:23:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговорщики от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца позитивно оценили прошедшие в пятницу первые консультации по вопросу создания коалиции. "Предварительные консультации начались в открытой и конструктивной атмосфере. Федеральный министр финансов Йорг Кукис сначала представил переговорщикам обзор бюджетной ситуации. Эти вызовы теперь станут предметом будущих обсуждений. Консультации продолжатся на следующей неделе", - говорится в совместном заявлении генсеков ХДС, ХСС и СДПГ, Карстена Линнеманна, Мартина Хубера и Маттиаса Мирша. Ранее в пятницу глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что хочет начать коалиционные переговоры с СДПГ как можно быстрее и рассчитывает создать новое правительство к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html
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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Переговорщики от ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации

Переговорщики ХДС/ХСС и СДПГ позитивно оценили первые консультации по коалиции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Переговорщики от победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца позитивно оценили прошедшие в пятницу первые консультации по вопросу создания коалиции.
«
"Предварительные консультации начались в открытой и конструктивной атмосфере. Федеральный министр финансов Йорг Кукис сначала представил переговорщикам обзор бюджетной ситуации. Эти вызовы теперь станут предметом будущих обсуждений. Консультации продолжатся на следующей неделе", - говорится в совместном заявлении генсеков ХДС, ХСС и СДПГ, Карстена Линнеманна, Мартина Хубера и Маттиаса Мирша.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц не будет участвовать в переговорах по коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ
23 февраля, 22:53
Ранее в пятницу глава ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что хочет начать коалиционные переговоры с СДПГ как можно быстрее и рассчитывает создать новое правительство к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Захарова отреагировала на итоги выборов в Германии
27 февраля, 16:16
 
В миреГерманияОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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