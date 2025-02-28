Лидер ХДС/ХСС подтвердил начало консультаций с СДПГ по коалиции
Лидер ХДС/ХСС Мерц подтвердил начало консультаций с социал-демократами Шольца
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) начало предварительных консультаций с социал-демократами канцлера (СДПГ) Олафа Шольца по вопросу создания правящей коалиции и вновь выразил надежду, что новое правительство удастся создать до Пасхи (20 апреля).
В четверг о проведении в пятницу предварительных консультаций между ХДС/ХСС и СДПГ сообщало издание Bild.
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"Консультации начались в эту пятницу", - сказал Мерц.
Он заявил о желании как можно скорее начать коалиционные переговоры
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"Я не могу самостоятельно определить расписание. В отличие, например, от Великобритании, в Германии нам приходится формировать коалиции. Это требует времени. Но к Пасхе мы должны закончить", - добавил он.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
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