https://ria.ru/20250228/koalitsiya-2002327610.html

Лидер ХДС/ХСС подтвердил начало консультаций с СДПГ по коалиции

Лидер ХДС/ХСС подтвердил начало консультаций с СДПГ по коалиции - РИА Новости, 28.02.2025

Лидер ХДС/ХСС подтвердил начало консультаций с СДПГ по коалиции

Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:25:00+03:00

2025-02-28T19:25:00+03:00

2025-02-28T19:25:00+03:00

в мире

германия

великобритания

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) начало предварительных консультаций с социал-демократами канцлера (СДПГ) Олафа Шольца по вопросу создания правящей коалиции и вновь выразил надежду, что новое правительство удастся создать до Пасхи (20 апреля). В четверг о проведении в пятницу предварительных консультаций между ХДС/ХСС и СДПГ сообщало издание Bild. "Консультации начались в эту пятницу", - сказал Мерц. Он заявил о желании как можно скорее начать коалиционные переговоры "Я не могу самостоятельно определить расписание. В отличие, например, от Великобритании, в Германии нам приходится формировать коалиции. Это требует времени. Но к Пасхе мы должны закончить", - добавил он. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.

https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html

https://ria.ru/20250223/sholts-2001176649.html

https://ria.ru/20250211/koalitsiya-1998573380.html

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в мире, германия, великобритания, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады