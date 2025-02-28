КНДР заявила об испытательном пуске стратегической крылатой ракеты
КНДР заявила о пуске крылатой ракеты для проверки сил ядерного сдерживания
© Фото : KCNAПхеньян
© Фото : KCNA
Пхеньян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. КНДР заявила об испытательном пуске стратегической крылатой ракеты для проверки сил ядерного сдерживания, передает радио "Голос Кореи".
"В первой половине дня 25 февраля одно из подразделений ракетных соединений западного района Корейской народной армии провело запуск стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе", — говорится в сообщении.
Как отмечается, место проведения тестов посетил лидер страны Ким Чен Ын.
Агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ передает, что цель запуска — продемонстрировать надежность средств ядерного сдерживания.
Это четвертые испытания ракет в Северной Корее с начала года. Прошлые пуски прошли 25 января, когда тестировали снаряд, запускаемый из-под воды.
Из публикации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) следует, что испытания состоялись 26 февраля и во время них были запущены две стратегические крылатые ракеты. Сообщается, что ракеты пролетели 1587 километров по "овальной траектории" в течение 7961 и 7973 секунд соответственно и точно попали в цель.
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