В Китае казнили женщину, похитившую и продавшую 17 детей
В Китае казнили 61-летнюю женщину, похитившую и продавшую 17 детей
© Фото : The Intermediate People's Court of GuiyangЮй Хуаин, обвиняемая в похищении и продаже 17 детей, в зале суда
© Фото : The Intermediate People's Court of Guiyang
Юй Хуаин, обвиняемая в похищении и продаже 17 детей, в зале суда. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. В Китае казнили женщину, которая вместе с сообщниками похитила и продала 17 детей, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.
В октябре суд провинции Гуйчжоу приговорил 61-летнюю Юй Хуаин к смертной казни.
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"После утверждения Верховным народным судом Народный суд средней ступени города Гуйян провинции Гуйчжоу 28 февраля привел в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин", — говорится в публикации.
На суде женщина была безразлична к потерпевшим и не выказывала раскаяния, писала газета "Синьцзин бао". По информации издания, первым из проданных стал собственный ребенок Юй Хуаин. В 2004 году ее уже арестовывали за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека, в результате она получила всего восемь лет тюрьмы.
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