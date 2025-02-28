https://ria.ru/20250228/kitaj-2002135823.html

В Китае казнили женщину, похитившую и продавшую 17 детей

В Китае казнили женщину, похитившую и продавшую 17 детей - РИА Новости, 28.02.2025

В Китае казнили женщину, похитившую и продавшую 17 детей

В Китае казнили женщину, которая вместе с сообщниками похитила и продала 17 детей, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:13:00+03:00

2025-02-28T10:13:00+03:00

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ПЕКИН, 28 фев — РИА Новости. В Китае казнили женщину, которая вместе с сообщниками похитила и продала 17 детей, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР. В октябре суд провинции Гуйчжоу приговорил 61-летнюю Юй Хуаин к смертной казни. "После утверждения Верховным народным судом Народный суд средней ступени города Гуйян провинции Гуйчжоу 28 февраля привел в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин", — говорится в публикации. Как установил суд, с 1993 по 2003 год Юй Хуаин вместе с сообщниками похитила 17 детей из провинций Гуйчжоу и Юньнань и города Чунцин. Всех их она продала их в провинции Хэбэй. На суде женщина была безразлична к потерпевшим и не выказывала раскаяния, писала газета "Синьцзин бао". По информации издания, первым из проданных стал собственный ребенок Юй Хуаин. В 2004 году ее уже арестовывали за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека, в результате она получила всего восемь лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240926/yaponiya-1974753023.html

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в мире, китай, гуйчжоу, гуйян