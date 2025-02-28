Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары
Минкоммерции КНР: Китай примет необходимые контрмеры на новые тарифы США
© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги США и КНР
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести в марте дополнительные тарифы в отношении китайских товаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительный 10%-й тариф на товары из Китая.
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В заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте китайского ведомства, подчеркивается, что китайская сторона надеется на то, что США не будут "усугублять ошибку новой ошибкой" и как можно скорее вернутся на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога.
"Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении.
В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему. Кроме того, как отмечается в заявлении, тарифы увеличат нагрузку на американские компании и потребителей и подорвут стабильность глобальной производственной цепочки.
"Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР.
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Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
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