Рейтинг@Mail.ru
Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kitaj-2002107134.html
Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары
Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары - РИА Новости, 28.02.2025
Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары
Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести в марте РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:35:00+03:00
2025-02-28T08:35:00+03:00
экономика
китай
сша
пекин
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1920x0_80_0_0_afb2a65fcd7ca752a388b32cb4c8abfa.jpg
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести в марте дополнительные тарифы в отношении китайских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительный 10%-й тариф на товары из Китая. В заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте китайского ведомства, подчеркивается, что китайская сторона надеется на то, что США не будут "усугублять ошибку новой ошибкой" и как можно скорее вернутся на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога. "Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении. В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему. Кроме того, как отмечается в заявлении, тарифы увеличат нагрузку на американские компании и потребителей и подорвут стабильность глобальной производственной цепочки. "Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
https://ria.ru/20250206/torgovlya-1997600523.html
https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1c014761982f693b610888724cbcd5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары

Минкоммерции КНР: Китай примет необходимые контрмеры на новые тарифы США

© AP Photo / Jason Lee, poolФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Jason Lee, pool
Флаги США и КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести в марте дополнительные тарифы в отношении китайских товаров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительный 10%-й тариф на товары из Китая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
На войне как на войне: Китай нанес Штатам ответный удар
6 февраля, 08:00
В заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте китайского ведомства, подчеркивается, что китайская сторона надеется на то, что США не будут "усугублять ошибку новой ошибкой" и как можно скорее вернутся на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога.
"Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении.
В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему. Кроме того, как отмечается в заявлении, тарифы увеличат нагрузку на американские компании и потребителей и подорвут стабильность глобальной производственной цепочки.
"Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР.
Генеральное консульство КНР - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Китай назвал ответные меры на пошлины США справедливыми
4 февраля, 11:01
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров.
Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа
2 февраля, 06:13
 
ЭкономикаКитайСШАПекинДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала