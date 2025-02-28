https://ria.ru/20250228/kitaj-2002107134.html

Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары

Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары - РИА Новости, 28.02.2025

Китай ответит на планы США ввести дополнительные тарифы на товары

Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести в марте РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:35:00+03:00

2025-02-28T08:35:00+03:00

2025-02-28T08:35:00+03:00

экономика

китай

сша

пекин

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:333:3024:2034_1920x0_80_0_0_afb2a65fcd7ca752a388b32cb4c8abfa.jpg

ПЕКИН, 28 фев - РИА Новости. Пекин примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, заявили в министерстве коммерции КНР на фоне планов Вашингтона ввести в марте дополнительные тарифы в отношении китайских товаров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести с 4 марта дополнительный 10%-й тариф на товары из Китая. В заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте китайского ведомства, подчеркивается, что китайская сторона надеется на то, что США не будут "усугублять ошибку новой ошибкой" и как можно скорее вернутся на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога. "Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении. В ведомстве также отметили, что односторонние тарифы нарушают правила ВТО и подрывают многостороннюю торговую систему. Кроме того, как отмечается в заявлении, тарифы увеличат нагрузку на американские компании и потребителей и подорвут стабильность глобальной производственной цепочки. "Китай решительно выступает против этого", - добавили в минкоммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Китай, в свою очередь, 10 февраля ввел дополнительные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США, а также в размере 10% на ряд других американских товаров. Как заявил ранее РИА Новости заместитель директора Международного института маркетинговых исследований при министерстве коммерции КНР Бай Мин, новый раунд торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира "уже начался".

https://ria.ru/20250206/torgovlya-1997600523.html

https://ria.ru/20250204/kitaj-1997259144.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире