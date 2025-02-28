Рейтинг@Mail.ru
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 28.02.2025 (обновлено: 16:26 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kiev-2002251512.html
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением - РИА Новости, 28.02.2025
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением
Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине еще не было, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:24:00+03:00
2025-02-28T16:26:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
киев
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:118:2667:1618_1920x0_80_0_0_26b23318f02a3eea81dfcebcb69118f3.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине еще не было, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.По словам политика, она работает в этой сфере с 1998 года и застала разные периоды в стране."Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время", — возмутилась она.Как отметила Сюмар, власть борется со всеми подряд с помощью системы государственной цензуры, но при этом все равно не может защитить страну от информационных воздействий.На прошлой неделе член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Владимир Зеленский отменяет выборы и уничтожает свободу слова на Украине. Кроме того, считает она, глава киевского режима ведет конфликт, который почти уничтожил целое поколение украинских мужчин.Президент США Дональд Трампа также сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
https://ria.ru/20250228/ssha-2002214822.html
украина
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_177:0:2489:1734_1920x0_80_0_0_7e6763aa6538b679b83d69b25f8f12cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, киев, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Киев, США, Россия, Дональд Трамп
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением

Депутат Рады Сюмар: такой информационной зачистки на Украине не было никогда

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине еще не было, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.
По словам политика, она работает в этой сфере с 1998 года и застала разные периоды в стране.
«
"Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время", — возмутилась она.
Как отметила Сюмар, власть борется со всеми подряд с помощью системы государственной цензуры, но при этом все равно не может защитить страну от информационных воздействий.
На прошлой неделе член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Владимир Зеленский отменяет выборы и уничтожает свободу слова на Украине. Кроме того, считает она, глава киевского режима ведет конфликт, который почти уничтожил целое поколение украинских мужчин.
Президент США Дональд Трампа также сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО
Вчера, 14:23
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныКиевСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала