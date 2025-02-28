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"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением - РИА Новости, 28.02.2025
"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением
Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине еще не было, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:24:00+03:00
2025-02-28T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Такой информационной зачистки, как сейчас, на Украине еще не было, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.По словам политика, она работает в этой сфере с 1998 года и застала разные периоды в стране."Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время", — возмутилась она.Как отметила Сюмар, власть борется со всеми подряд с помощью системы государственной цензуры, но при этом все равно не может защитить страну от информационных воздействий.На прошлой неделе член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что Владимир Зеленский отменяет выборы и уничтожает свободу слова на Украине. Кроме того, считает она, глава киевского режима ведет конфликт, который почти уничтожил целое поколение украинских мужчин.Президент США Дональд Трампа также сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
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"Такого еще не было": в Раде выступили с гневным заявлением
Депутат Рады Сюмар: такой информационной зачистки на Украине не было никогда