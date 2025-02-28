В Госдуме заявили о попытках Киева запугать российское священничество
Лантратова: Киев пытается запугать не только паству, но и священничество России
На праздничном богослужении. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина пытается террористическими методами запугать не только паству, но и священничество России, заявила глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
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"Они пытаются абсолютно террористическими методами запугать не только нашу паству, но и наше священничество, чего им сделать, конечно, не получится", - написала Лантратова.
По словам главы комитета, уничтожив украинскую Церковь, они хотят уничтожить и российскую, так как понимают, насколько большую роль играет православие в жизни россиян.
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"Для Киева давно уже не существует никаких моральных и гуманитарных норм. Опьяненные своей кровожадностью, нарушив все возможные принципы человеческой и духовной морали, украинские власти идут по пути провокаций и насилия", - отметила депутат Госдумы.
Лантратова подчеркнула, что, по логике киевского режима, попытка убить Тихона означала бы нанести очень сильный удар по православию, которое истребляют на Украине.
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"Такие действия лишь подтверждают их страх перед неизбежным поражением и судом: чем больше Киев пытается спровоцировать Россию, тем очевиднее становится их отчаяние и слабость", - считает депутат.
В заключение она поблагодарила российские правоохранительные органы, назвав их настоящими профессионалами.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.