https://ria.ru/20250228/kiev-2002219050.html

В Госдуме заявили о попытках Киева запугать российское священничество

В Госдуме заявили о попытках Киева запугать российское священничество - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме заявили о попытках Киева запугать российское священничество

Украина пытается террористическими методами запугать не только паству, но и священничество России, заявила глава комитета Государственной думы по развитию... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:29:00+03:00

2025-02-28T14:29:00+03:00

2025-02-28T14:29:00+03:00

украина

россия

киев

яна лантратова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

украинская православная церковь

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украина пытается террористическими методами запугать не только паству, но и священничество России, заявила глава комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в своем Telegram-канале.В пятницу ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами. В российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Они пытаются абсолютно террористическими методами запугать не только нашу паству, но и наше священничество, чего им сделать, конечно, не получится", - написала Лантратова.По словам главы комитета, уничтожив украинскую Церковь, они хотят уничтожить и российскую, так как понимают, насколько большую роль играет православие в жизни россиян. "Для Киева давно уже не существует никаких моральных и гуманитарных норм. Опьяненные своей кровожадностью, нарушив все возможные принципы человеческой и духовной морали, украинские власти идут по пути провокаций и насилия", - отметила депутат Госдумы. Лантратова подчеркнула, что, по логике киевского режима, попытка убить Тихона означала бы нанести очень сильный удар по православию, которое истребляют на Украине. "Такие действия лишь подтверждают их страх перед неизбежным поражением и судом: чем больше Киев пытается спровоцировать Россию, тем очевиднее становится их отчаяние и слабость", - считает депутат. В заключение она поблагодарила российские правоохранительные органы, назвав их настоящими профессионалами. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.

https://ria.ru/20250228/podgotovka-2002108335.html

https://ria.ru/20250228/gosduma-2002144862.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002155355.html

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украина, россия, киев, яна лантратова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, украинская православная церковь, попытка покушения на митрополита тихона, в мире, происшествия