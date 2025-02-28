В Киеве объявили тревогу
В Киеве и девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в девяти областях Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве в 1.37 мск.
В Сумской области сигнал воздушной тревоги звучит с 20.25 четверга, в Харьковской - с 20.44, в Полтавской - с 21.44, в Черниговской - с 21.54. В Черкасской области сигнал тревоги зазвучал в 22.29, в Днепропетровской - с 22.46, в Кировоградской и Киевской - с 23.24, в Николаевской - в 23.58.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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