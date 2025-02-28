В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат
Сокол: бойцы из Хакасии в зоне СВО жалуются на задержки выплат в 400 тыс рублей
Боец ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Жители Хакасии, отправившиеся по контракту в зону СВО, жалуются на задержки региональных выплат в 400 тысяч рублей, проблему озвучили на онлайн-брифинге председателя Верховного Совета республики Сергея Сокола, сам он подтвердил её наличие.
Запись брифинга опубликована на канале парламента в Rutube. Ведущий процитировал слова главного редактора регионального канала ТВ-7 Екатерины Лукьяновой, которая сообщила, что в их редакцию в январе поступили жалобы от заключивших контракты с Минобороны РФ и отправившихся в зону СВО жителей Хакасии и их семей о том, что не выплачивается разовая региональная выплата в 400 тысяч рублей. В минфине Хакасии, по утверждению Лукьяновой, фактически подтвердили, что такая задолженность перед участниками СВО есть.
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"Это действительно вопиющая ситуация. Нам тоже поступают такие обращения, мы, естественно, рассматриваем каждое обращение. И мы ждем предложений правительства республики по корректировке бюджета, чтобы выделить эту статью отдельной строкой. Мы будем сейчас думать, где ужиматься, где найти средства на компенсацию того, что составляет долг, задолженность, и как делать так, чтобы больше подобных ситуаций не происходило", - сказал Сокол.
Кроме того, председатель Верховного Совета анонсировал встречу с семьями участников СВО, которая состоится в ближайший понедельник. "Намечена встреча с теми, кто испытывает сложности не только в отношении этих выплат, но и ряда других выплат, в том числе по погребению. В общем, у нас эта проблема системная, и она требует именно системного решения", - отметил Сокол.
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