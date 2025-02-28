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В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат - РИА Новости, 28.02.2025
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16:13 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/khakasiya-2002247847.html
В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат
В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат - РИА Новости, 28.02.2025
В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат
Жители Хакасии, отправившиеся по контракту в зону СВО, жалуются на задержки региональных выплат в 400 тысяч рублей, проблему озвучили на онлайн-брифинге... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:13:00+03:00
2025-02-28T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
сергей сокол
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Жители Хакасии, отправившиеся по контракту в зону СВО, жалуются на задержки региональных выплат в 400 тысяч рублей, проблему озвучили на онлайн-брифинге председателя Верховного Совета республики Сергея Сокола, сам он подтвердил её наличие. Запись брифинга опубликована на канале парламента в Rutube. Ведущий процитировал слова главного редактора регионального канала ТВ-7 Екатерины Лукьяновой, которая сообщила, что в их редакцию в январе поступили жалобы от заключивших контракты с Минобороны РФ и отправившихся в зону СВО жителей Хакасии и их семей о том, что не выплачивается разовая региональная выплата в 400 тысяч рублей. В минфине Хакасии, по утверждению Лукьяновой, фактически подтвердили, что такая задолженность перед участниками СВО есть. "Это действительно вопиющая ситуация. Нам тоже поступают такие обращения, мы, естественно, рассматриваем каждое обращение. И мы ждем предложений правительства республики по корректировке бюджета, чтобы выделить эту статью отдельной строкой. Мы будем сейчас думать, где ужиматься, где найти средства на компенсацию того, что составляет долг, задолженность, и как делать так, чтобы больше подобных ситуаций не происходило", - сказал Сокол. Кроме того, председатель Верховного Совета анонсировал встречу с семьями участников СВО, которая состоится в ближайший понедельник. "Намечена встреча с теми, кто испытывает сложности не только в отношении этих выплат, но и ряда других выплат, в том числе по погребению. В общем, у нас эта проблема системная, и она требует именно системного решения", - отметил Сокол.
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общество, сергей сокол, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, республика хакасия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Сокол, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Республика Хакасия
В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат

Сокол: бойцы из Хакасии в зоне СВО жалуются на задержки выплат в 400 тыс рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ в зоне СВО
Боец ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боец ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Жители Хакасии, отправившиеся по контракту в зону СВО, жалуются на задержки региональных выплат в 400 тысяч рублей, проблему озвучили на онлайн-брифинге председателя Верховного Совета республики Сергея Сокола, сам он подтвердил её наличие.
Запись брифинга опубликована на канале парламента в Rutube. Ведущий процитировал слова главного редактора регионального канала ТВ-7 Екатерины Лукьяновой, которая сообщила, что в их редакцию в январе поступили жалобы от заключивших контракты с Минобороны РФ и отправившихся в зону СВО жителей Хакасии и их семей о том, что не выплачивается разовая региональная выплата в 400 тысяч рублей. В минфине Хакасии, по утверждению Лукьяновой, фактически подтвердили, что такая задолженность перед участниками СВО есть.
«
"Это действительно вопиющая ситуация. Нам тоже поступают такие обращения, мы, естественно, рассматриваем каждое обращение. И мы ждем предложений правительства республики по корректировке бюджета, чтобы выделить эту статью отдельной строкой. Мы будем сейчас думать, где ужиматься, где найти средства на компенсацию того, что составляет долг, задолженность, и как делать так, чтобы больше подобных ситуаций не происходило", - сказал Сокол.
Кроме того, председатель Верховного Совета анонсировал встречу с семьями участников СВО, которая состоится в ближайший понедельник. "Намечена встреча с теми, кто испытывает сложности не только в отношении этих выплат, но и ряда других выплат, в том числе по погребению. В общем, у нас эта проблема системная, и она требует именно системного решения", - отметил Сокол.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СоколМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРеспублика Хакасия
 
 
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