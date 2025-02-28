https://ria.ru/20250228/khakasiya-2002247847.html

В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат

В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат - РИА Новости, 28.02.2025

В Хакасии контрактники СВО пожаловались на задержки региональных выплат

Жители Хакасии, отправившиеся по контракту в зону СВО, жалуются на задержки региональных выплат в 400 тысяч рублей, проблему озвучили на онлайн-брифинге... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:13:00+03:00

2025-02-28T16:13:00+03:00

2025-02-28T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

сергей сокол

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Жители Хакасии, отправившиеся по контракту в зону СВО, жалуются на задержки региональных выплат в 400 тысяч рублей, проблему озвучили на онлайн-брифинге председателя Верховного Совета республики Сергея Сокола, сам он подтвердил её наличие. Запись брифинга опубликована на канале парламента в Rutube. Ведущий процитировал слова главного редактора регионального канала ТВ-7 Екатерины Лукьяновой, которая сообщила, что в их редакцию в январе поступили жалобы от заключивших контракты с Минобороны РФ и отправившихся в зону СВО жителей Хакасии и их семей о том, что не выплачивается разовая региональная выплата в 400 тысяч рублей. В минфине Хакасии, по утверждению Лукьяновой, фактически подтвердили, что такая задолженность перед участниками СВО есть. "Это действительно вопиющая ситуация. Нам тоже поступают такие обращения, мы, естественно, рассматриваем каждое обращение. И мы ждем предложений правительства республики по корректировке бюджета, чтобы выделить эту статью отдельной строкой. Мы будем сейчас думать, где ужиматься, где найти средства на компенсацию того, что составляет долг, задолженность, и как делать так, чтобы больше подобных ситуаций не происходило", - сказал Сокол. Кроме того, председатель Верховного Совета анонсировал встречу с семьями участников СВО, которая состоится в ближайший понедельник. "Намечена встреча с теми, кто испытывает сложности не только в отношении этих выплат, но и ряда других выплат, в том числе по погребению. В общем, у нас эта проблема системная, и она требует именно системного решения", - отметил Сокол.

https://ria.ru/20250116/veteran-1993991783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей сокол, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, республика хакасия