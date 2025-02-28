https://ria.ru/20250228/kanada-2002245883.html

Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian

Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian - РИА Новости, 28.02.2025

Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian

Канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз президента Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, пишет... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:06:00+03:00

2025-02-28T16:06:00+03:00

2025-02-28T19:26:00+03:00

в мире

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сша

дональд трамп

джастин трюдо

илон маск

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз президента Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, пишет газета Guardian. Так, по данным издания, Грэм Палматир, владелец пиццерии Gram's Pizza, расположенной на западе Торонто, решил отказаться от американских ингредиентов. "Я просто решил, что с меня хватит США. Я захотел уйти от американских компаний. <…> Многие из нас разочарованы, мягко говоря. <…> Этот бойкот — мой способ проголосовать своим долларом", — сказал Палматир. По словам владельца заведения, поначалу ему было непросто без привычных продуктов, да и стоимость работы возросла. Но в целом ему не пришлось менять цены и он не собирается возвращаться к ингредиентам из США. Бар Sazerac в Гамильтоне, в часе езды от Торонто, последовал этому примеру и исключил из меню американский алкоголь. Помимо этого, как пишет Guardian, некоторые продуктовые магазины стали указывать, какие из товаров местные. Доцент бизнес-школы Университета Квинс в Онтарио Кеннет Вонг рассказал газете, что его удивила скоординированная реакция канадских потребителей. Так, в одном из магазинов он заметил, что все выращенные в Канаде яблоки раскупили, тогда как ящик с яблоками из США остался почти не тронутым. Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.Трюдо после разговора с хозяином Белого дома сообщил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.Накануне президент США заявил, что планы по введению пошлин остаются прежними, эти меры вступят в силу с 4 марта.

https://ria.ru/20250227/kanada-2001775269.html

https://ria.ru/20250209/ssha-1998155577.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск