Рейтинг@Mail.ru
Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 28.02.2025 (обновлено: 19:26 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/kanada-2002245883.html
Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian
Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian - РИА Новости, 28.02.2025
Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian
Канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз президента Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, пишет... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:06:00+03:00
2025-02-28T19:26:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
джастин трюдо
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718965_0:289:3070:2016_1920x0_80_0_0_c2d0c44a430114acf8ef3d4261298139.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз президента Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, пишет газета Guardian. Так, по данным издания, Грэм Палматир, владелец пиццерии Gram's Pizza, расположенной на западе Торонто, решил отказаться от американских ингредиентов. "Я просто решил, что с меня хватит США. Я захотел уйти от американских компаний. &lt;…&gt; Многие из нас разочарованы, мягко говоря. &lt;…&gt; Этот бойкот — мой способ проголосовать своим долларом", — сказал Палматир. По словам владельца заведения, поначалу ему было непросто без привычных продуктов, да и стоимость работы возросла. Но в целом ему не пришлось менять цены и он не собирается возвращаться к ингредиентам из США. Бар Sazerac в Гамильтоне, в часе езды от Торонто, последовал этому примеру и исключил из меню американский алкоголь. Помимо этого, как пишет Guardian, некоторые продуктовые магазины стали указывать, какие из товаров местные. Доцент бизнес-школы Университета Квинс в Онтарио Кеннет Вонг рассказал газете, что его удивила скоординированная реакция канадских потребителей. Так, в одном из магазинов он заметил, что все выращенные в Канаде яблоки раскупили, тогда как ящик с яблоками из США остался почти не тронутым. Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.Трюдо после разговора с хозяином Белого дома сообщил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.Накануне президент США заявил, что планы по введению пошлин остаются прежними, эти меры вступят в силу с 4 марта.
https://ria.ru/20250227/kanada-2001775269.html
https://ria.ru/20250209/ssha-1998155577.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000718965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3245bdc7242a538aa5208adeeaeea42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Илон Маск
Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian

Guardian: в Канаде владелец пиццерии отказался от использования продуктов из США

© Getty Images / VCG/China News Service/Yu RuidongЖители Канады
Жители Канады - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Getty Images / VCG/China News Service/Yu Ruidong
Жители Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз президента Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, пишет газета Guardian.
Так, по данным издания, Грэм Палматир, владелец пиццерии Gram's Pizza, расположенной на западе Торонто, решил отказаться от американских ингредиентов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Хулиганы зрения лишают": у Канады появился еще один повод обидеться на США
27 февраля, 08:00
"Я просто решил, что с меня хватит США. Я захотел уйти от американских компаний. <…> Многие из нас разочарованы, мягко говоря. <…> Этот бойкот — мой способ проголосовать своим долларом", — сказал Палматир.
По словам владельца заведения, поначалу ему было непросто без привычных продуктов, да и стоимость работы возросла. Но в целом ему не пришлось менять цены и он не собирается возвращаться к ингредиентам из США.
Бар Sazerac в Гамильтоне, в часе езды от Торонто, последовал этому примеру и исключил из меню американский алкоголь. Помимо этого, как пишет Guardian, некоторые продуктовые магазины стали указывать, какие из товаров местные.
Доцент бизнес-школы Университета Квинс в Онтарио Кеннет Вонг рассказал газете, что его удивила скоординированная реакция канадских потребителей. Так, в одном из магазинов он заметил, что все выращенные в Канаде яблоки раскупили, тогда как ящик с яблоками из США остался почти не тронутым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Самый страшный кошмар Запада сбывается
9 февраля, 08:00
Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.
Трюдо после разговора с хозяином Белого дома сообщил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.
Накануне президент США заявил, что планы по введению пошлин остаются прежними, эти меры вступят в силу с 4 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Кому я должен, всем прощаю": договориться с Трампом будет трудно
22 января, 08:00
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампДжастин ТрюдоИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала