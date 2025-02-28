Канадцы начали бойкотировать американские продукты, пишет Guardian
Guardian: в Канаде владелец пиццерии отказался от использования продуктов из США
© Getty Images / VCG/China News Service/Yu RuidongЖители Канады
© Getty Images / VCG/China News Service/Yu Ruidong
Жители Канады. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Канадцы начали бойкотировать американские продукты на фоне вводимых Вашингтоном пошлин и угроз президента Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, пишет газета Guardian.
Так, по данным издания, Грэм Палматир, владелец пиццерии Gram's Pizza, расположенной на западе Торонто, решил отказаться от американских ингредиентов.
"Я просто решил, что с меня хватит США. Я захотел уйти от американских компаний. <…> Многие из нас разочарованы, мягко говоря. <…> Этот бойкот — мой способ проголосовать своим долларом", — сказал Палматир.
По словам владельца заведения, поначалу ему было непросто без привычных продуктов, да и стоимость работы возросла. Но в целом ему не пришлось менять цены и он не собирается возвращаться к ингредиентам из США.
Бар Sazerac в Гамильтоне, в часе езды от Торонто, последовал этому примеру и исключил из меню американский алкоголь. Помимо этого, как пишет Guardian, некоторые продуктовые магазины стали указывать, какие из товаров местные.
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Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.
Трюдо после разговора с хозяином Белого дома сообщил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.
Накануне президент США заявил, что планы по введению пошлин остаются прежними, эти меры вступят в силу с 4 марта.