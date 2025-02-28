Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса
Каллас о словах Вэнса: важнее то, что делает Европа, а не то, что говорят США
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко отреагировала на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом она заявила в интервью Axios.
«
"Я думаю, что важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы", — сказала она.
В статье отмечается, что таким образом Каллас попыталась преуменьшить значение обвинений Вэнса.
В феврале вице-президент выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
В феврале вице-президент выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Вэнс назвал Европе условие для сохранения прочных альянсов
20 февраля, 18:47