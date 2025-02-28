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Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса - РИА Новости, 28.02.2025
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17:04 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kallas-2002265926.html
Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса
Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса - РИА Новости, 28.02.2025
Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко отреагировала на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:04:00+03:00
2025-02-28T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко отреагировала на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом она заявила в интервью Axios. &quot;Я думаю, что важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы&quot;, — сказала она.В статье отмечается, что таким образом Каллас попыталась преуменьшить значение обвинений Вэнса. В феврале вице-президент выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250220/vens-2000629099.html
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в мире, сша, кайя каллас, евросоюз, европа
В мире, США, Кайя Каллас, Евросоюз, Европа
Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса

Каллас о словах Вэнса: важнее то, что делает Европа, а не то, что говорят США

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко отреагировала на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом она заявила в интервью Axios.
«

"Я думаю, что важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы", — сказала она.

В статье отмечается, что таким образом Каллас попыталась преуменьшить значение обвинений Вэнса.

В феврале вице-президент выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В миреСШАКайя КалласЕвросоюзЕвропа
 
 
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