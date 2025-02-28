https://ria.ru/20250228/kallas-2002265926.html

Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса

Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса - РИА Новости, 28.02.2025

Каллас грубо отреагировала на заявления Вэнса

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко отреагировала на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:04:00+03:00

2025-02-28T17:04:00+03:00

2025-02-28T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко отреагировала на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса, сказанные им на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом она заявила в интервью Axios. "Я думаю, что важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы", — сказала она.В статье отмечается, что таким образом Каллас попыталась преуменьшить значение обвинений Вэнса. В феврале вице-президент выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250220/vens-2000629099.html

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в мире, сша, кайя каллас, евросоюз, европа