https://ria.ru/20250228/kadyrov-2002262946.html

Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ

Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления солдат ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:58:00+03:00

2025-02-28T16:58:00+03:00

2025-02-28T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002261985_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dac427955d11fd99eb2b0d74629cb62.jpg

ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления солдат ВСУ на харьковском направлении. "Работа группы "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ на харьковском направлении. Парни продолжают контролировать обстановку на передовой, используя разведывательные БПЛА для выявления вражеских позиций. Любое скопление противника немедленно фиксируется, а координаты передаются союзникам для нанесения огневого поражения тяжелой артиллерией. Очередной такой "сбор" врага завершился для него огненным ливнем из РСЗО "Град", - написал глава Чечни. Он сообщил также об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ, где засел боевик с пулеметом. "На этот раз координаты были оперативно переданы уже расчету FPV-дронов. Через некоторое время несколько точных попаданий решили и этот вопрос", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20250223/kadyrov-2001137286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа группы спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении Работа группы спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении 2025-02-28T16:58 true PT3M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины