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Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/kadyrov-2002262946.html
Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ
Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления солдат ВСУ на харьковском направлении. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:58:00+03:00
2025-02-28T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления солдат ВСУ на харьковском направлении. "Работа группы "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ на харьковском направлении. Парни продолжают контролировать обстановку на передовой, используя разведывательные БПЛА для выявления вражеских позиций. Любое скопление противника немедленно фиксируется, а координаты передаются союзникам для нанесения огневого поражения тяжелой артиллерией. Очередной такой "сбор" врага завершился для него огненным ливнем из РСЗО "Град", - написал глава Чечни. Он сообщил также об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ, где засел боевик с пулеметом. "На этот раз координаты были оперативно переданы уже расчету FPV-дронов. Через некоторое время несколько точных попаданий решили и этот вопрос", - добавил Кадыров.
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Работа группы спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
Работа группы спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления ВСУ

Кадыров показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" на Харьковском направлении

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ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры ликвидации спецназом "Ахмат" очередного скопления солдат ВСУ на харьковском направлении.
«
"Работа группы "Бати" спецназа "Ахмат" МО РФ на харьковском направлении. Парни продолжают контролировать обстановку на передовой, используя разведывательные БПЛА для выявления вражеских позиций. Любое скопление противника немедленно фиксируется, а координаты передаются союзникам для нанесения огневого поражения тяжелой артиллерией. Очередной такой "сбор" врага завершился для него огненным ливнем из РСЗО "Град", - написал глава Чечни.
Он сообщил также об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ, где засел боевик с пулеметом.
«
"На этот раз координаты были оперативно переданы уже расчету FPV-дронов. Через некоторое время несколько точных попаданий решили и этот вопрос", - добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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