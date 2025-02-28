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Израиль ликвидировал члена "Хезболлы" на востоке Ливана

Израиль ликвидировал члена "Хезболлы" на востоке Ливана - РИА Новости, 28.02.2025

Израиль ликвидировал члена "Хезболлы" на востоке Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала на востоке Ливана члена шиитского движения "Хезболлах", который отвечал за поставки оружия движению... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:08:00+03:00

2025-02-28T11:08:00+03:00

2025-02-28T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала на востоке Ливана члена шиитского движения "Хезболлах", который отвечал за поставки оружия движению через сирийско-ливанскую границу. "Вчера (в четверг) ВВС Израиля нанесли удар в районе Хермеля и ликвидировали Мухаммада Махди Али Шахина, террориста "Хезболлах", который координировал террористические операции по закупке оружия на границе Сирии и Ливана после вступления в силу договоренностей о прекращении огня между Ливаном и Израилем", - говорится в сообщении. В пресс-службе армии обороны Израиля утверждают, что он отвечал за заключение сделок по закупкам оружия для движения, после чего распределял полученный груз среди различных подразделений "Хезболлах". В конце ноября 2024 года при посредничестве США и Франции было заключено соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем сроком на 60 дней. По условиям соглашения ливанская армия и миротворцы ООН должны занять всю южную границу страны, оттеснив шиитское движение "Хезболлах" за реку Литани. Израиль в свою очередь должен был вывести все свои войска с юга Ливана до 27 января, однако позже власти Ливана при посредничестве США согласились продлить действие условий соглашения до 18 февраля. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ останется на пяти позициях в буферной зоне.

https://ria.ru/20250222/izrail-2001051867.html

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в мире, ливан, израиль, сша, исраэль кац, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024