https://ria.ru/20250228/izbienie-2002203591.html

В Улан-Удэ мужчина избил мальчика, задевшего капот его автомобиля

В Улан-Удэ мужчина избил мальчика, задевшего капот его автомобиля - РИА Новости, 28.02.2025

В Улан-Удэ мужчина избил мальчика, задевшего капот его автомобиля

Мужчина в Улан-Удэ избил 10-летнего мальчика, который поскользнулся и при падении задел капот его автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T13:51:00+03:00

2025-02-28T13:51:00+03:00

2025-02-28T14:42:00+03:00

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Мужчина в Улан-Удэ избил 10-летнего мальчика, который поскользнулся и при падении задел капот его автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 февраля на улице Гармаева в Улан-Удэ. Подозреваемый сидел за рулем своего припаркованного автомобиля. "В это время мимо проходила компания детей. Один из мальчиков поскользнулся и при падении задел рукой капот машины. Водитель выскочил наружу и стал бить ребенка, нанес ему удар рукой по голове и несколько ударов ногой по ягодицам и нижним конечностям", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, за потерпевшего заступилась проходившая мимо женщина. Мальчика госпитализировали, сейчас он находится в больнице. В отношении мужчины заведено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным СУСК, в ближайшее время подозреваемый будет допрошен, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данным МВД Бурятии, 36-летний задержанный ранее не судим.

https://ria.ru/20241121/tyumen-1984935268.html

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происшествия, улан-удэ, россия