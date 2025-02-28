В Улан-Удэ мужчина избил мальчика, задевшего капот его автомобиля
В Улан-Удэ мужчина избил мальчика, задевшего при падении капот его автомобиля
© Фото : соцсетиМужчина в Улан-Удэ избил 10-летнего мальчика, который поскользнулся и при падении задел капот его автомобиля
© Фото : соцсети
Мужчина в Улан-Удэ избил 10-летнего мальчика, который поскользнулся и при падении задел капот его автомобиля
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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Мужчина в Улан-Удэ избил 10-летнего мальчика, который поскользнулся и при падении задел капот его автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 25 февраля на улице Гармаева в Улан-Удэ. Подозреваемый сидел за рулем своего припаркованного автомобиля.
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"В это время мимо проходила компания детей. Один из мальчиков поскользнулся и при падении задел рукой капот машины. Водитель выскочил наружу и стал бить ребенка, нанес ему удар рукой по голове и несколько ударов ногой по ягодицам и нижним конечностям", - говорится в сообщении.
По данным следственного управления, за потерпевшего заступилась проходившая мимо женщина. Мальчика госпитализировали, сейчас он находится в больнице.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным СУСК, в ближайшее время подозреваемый будет допрошен, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
По данным МВД Бурятии, 36-летний задержанный ранее не судим.