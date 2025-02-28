https://ria.ru/20250228/itogi-2002330564.html

Итоги зимнего этапа игры "Зарница. ВОИН" подвели в Белгородской области

Итоги зимнего этапа игры "Зарница. ВОИН" подвели в Белгородской области - РИА Новости, 28.02.2025

Итоги зимнего этапа игры "Зарница. ВОИН" подвели в Белгородской области

Итоги зимнего регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница. ВОИН", участниками которой стали воспитанники центра "ВОИН" из всех муниципалитетов... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:37:00+03:00

2025-02-28T19:37:00+03:00

2025-02-28T19:37:00+03:00

белгородская область

луганская народная республика

губкин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 фев – РИА Новости. Итоги зимнего регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница. ВОИН", участниками которой стали воспитанники центра "ВОИН" из всех муниципалитетов Белгородской области, а также ЛНР, подвели в центре развития военно-спортивной подготовки граждан Белгородской области "ВОИН" в городе Губкин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Участниками зимнего регионального этапа военно-спортивной игры "Зарница. ВОИН" стали команды воспитанников центров "ВОИН" из всех 22 муниципальных образований Белгородской области, а также приглашенная команда из Луганской Народной Республики", - сообщил глава региона, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства области. В состав каждой команды вошли семь юношей и три девушки. "Мы в Белгородской области как никто понимаем, насколько важен этот проект. Видим, что те навыки, которые получают ребята здесь, могут пригодиться во время чрезвычайных ситуаций, во взрослой жизни", - подчеркнул Гладков. На протяжении трех дней, с 26 по 28 февраля, курсанты соревновались в боевой подготовке, тактической медицине, ориентировании на местности, управлении беспилотными летательными аппаратами и командно-спортивных эстафетах. В финальный день испытаний состоялся командный "Встречный бой в городе". По итогам зимнего регионального этапа игры "Зарница. ВОИН" золотым призером стала команда из Белгорода, серебро забрали курсанты из Яковлевского округа, а почетное третье место увезла команда Губкинского округа. Власти отмечают, что проведение военно-спортивных игр "Зарница" стало для Белгородской области уже традиционным. В 2024 году в них приняли участие более 30 тысяч человек. В 2025 году на участие во внутришкольных этапах игры "Зарница" подано свыше 42 тысяч заявок. Всего в текущем году в Белгородской области планируют провести семь региональных этапов "Зарницы" в различных возрастных категориях.

https://ria.ru/20250226/gubernatorgladkov-2001796333.html

https://ria.ru/20250206/gladkov-1997826969.html

луганская народная республика

губкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, губкин, вячеслав гладков