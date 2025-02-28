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В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии - РИА Новости, 28.02.2025
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17:25 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/italija-2002274664.html
В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии
В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии - РИА Новости, 28.02.2025
В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии
Итальянская полиция в пятницу провела крупномасштабную общенациональную операцию по пресечению деятельности интернет-сети, занимающейся распространением детской РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:25:00+03:00
2025-02-28T17:25:00+03:00
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Итальянская полиция в пятницу провела крупномасштабную общенациональную операцию по пресечению деятельности интернет-сети, занимающейся распространением детской порнографии, в ходе нее были арестованы 34 человека и проведены обыски в более чем 50 городах, сообщила государственная полиция. "В операции было задействовано более 500 сотрудников полиции, которые действовали в 56 городах по всей Италии и провели 115 обысков домов и компьютеров, в результате чего 34 человека были арестованы на месте преступления по обвинению в хранении детской порнографии после изъятия многочисленных компьютерных устройств, содержащих десятки тысяч незаконных файлов", - говорится в сообщении. Расследование под прикрытием позволило сотрудникам почтовой полиции – подразделению МВД по борьбе с киберпреступлениями – выявить несколько групп, использующих, по их словам, "широко известную" платформу обмена мгновенными сообщениями. В заявлении говорится, что группы занимались обменом детской порнографией и материалами с зоофилией. Все подозреваемые являются мужчинами в возрасте от 21 до 59 лет. Двое из них, помимо хранения тысяч файлов с детской порнографией, имели собственные материалы сексуального насилия над несовершеннолетними. Большинство подозреваемых использовали сложные системы шифрования и облачные хранилища для сокрытия незаконных материалов, что затрудняло их обнаружение, сообщила полиция.
https://ria.ru/20250228/ispaniya-2002228120.html
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в мире, италия
В мире, Италия
В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии

Итальянская полиция задержала 34 человека за распространение детской порнографии

© AP Photo / Luca BrunoПолицейские на улице в Милане, Италия
Полицейские на улице в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Полицейские на улице в Милане, Италия. Архивное фото
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Итальянская полиция в пятницу провела крупномасштабную общенациональную операцию по пресечению деятельности интернет-сети, занимающейся распространением детской порнографии, в ходе нее были арестованы 34 человека и проведены обыски в более чем 50 городах, сообщила государственная полиция.
«
"В операции было задействовано более 500 сотрудников полиции, которые действовали в 56 городах по всей Италии и провели 115 обысков домов и компьютеров, в результате чего 34 человека были арестованы на месте преступления по обвинению в хранении детской порнографии после изъятия многочисленных компьютерных устройств, содержащих десятки тысяч незаконных файлов", - говорится в сообщении.
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Расследование под прикрытием позволило сотрудникам почтовой полиции – подразделению МВД по борьбе с киберпреступлениями – выявить несколько групп, использующих, по их словам, "широко известную" платформу обмена мгновенными сообщениями.
В заявлении говорится, что группы занимались обменом детской порнографией и материалами с зоофилией.
Все подозреваемые являются мужчинами в возрасте от 21 до 59 лет. Двое из них, помимо хранения тысяч файлов с детской порнографией, имели собственные материалы сексуального насилия над несовершеннолетними. Большинство подозреваемых использовали сложные системы шифрования и облачные хранилища для сокрытия незаконных материалов, что затрудняло их обнаружение, сообщила полиция.
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