https://ria.ru/20250228/italija-2002274664.html

В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии

В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии - РИА Новости, 28.02.2025

В Италии арестовали 34 человека по делу о детской порнографии

Итальянская полиция в пятницу провела крупномасштабную общенациональную операцию по пресечению деятельности интернет-сети, занимающейся распространением детской РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:25:00+03:00

2025-02-28T17:25:00+03:00

2025-02-28T17:25:00+03:00

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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Итальянская полиция в пятницу провела крупномасштабную общенациональную операцию по пресечению деятельности интернет-сети, занимающейся распространением детской порнографии, в ходе нее были арестованы 34 человека и проведены обыски в более чем 50 городах, сообщила государственная полиция. "В операции было задействовано более 500 сотрудников полиции, которые действовали в 56 городах по всей Италии и провели 115 обысков домов и компьютеров, в результате чего 34 человека были арестованы на месте преступления по обвинению в хранении детской порнографии после изъятия многочисленных компьютерных устройств, содержащих десятки тысяч незаконных файлов", - говорится в сообщении. Расследование под прикрытием позволило сотрудникам почтовой полиции – подразделению МВД по борьбе с киберпреступлениями – выявить несколько групп, использующих, по их словам, "широко известную" платформу обмена мгновенными сообщениями. В заявлении говорится, что группы занимались обменом детской порнографией и материалами с зоофилией. Все подозреваемые являются мужчинами в возрасте от 21 до 59 лет. Двое из них, помимо хранения тысяч файлов с детской порнографией, имели собственные материалы сексуального насилия над несовершеннолетними. Большинство подозреваемых использовали сложные системы шифрования и облачные хранилища для сокрытия незаконных материалов, что затрудняло их обнаружение, сообщила полиция.

https://ria.ru/20250228/ispaniya-2002228120.html

https://ria.ru/20250130/italiya-1996498528.html

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