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Париж затягивает экспертизу останков солдат Первой мировой, заявил историк - РИА Новости, 28.02.2025
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06:03 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/istoriya-2002098078.html
Париж затягивает экспертизу останков солдат Первой мировой, заявил историк
Париж затягивает экспертизу останков солдат Первой мировой, заявил историк - РИА Новости, 28.02.2025
Париж затягивает экспертизу останков солдат Первой мировой, заявил историк
Французская сторона затягивает экспертизу останков русских солдат, погибших на ее территории в годы Первой мировой войны, и не отвечает на запросы российских... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:03:00+03:00
2025-02-28T06:03:00+03:00
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париж
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Французская сторона затягивает экспертизу останков русских солдат, погибших на ее территории в годы Первой мировой войны, и не отвечает на запросы российских исследователей, сообщила РИА Новости историк и потомок военного из Русского экспедиционного корпуса Мари Бельгу-Мамонтофф. Ранее стало известно, что во Франции обнаружили останки русского солдата Александра Бушуева, погибшего в 1917 году. Его нашли в ходе археологических раскопок историка и поисковика Пьера Малиновски недалеко от коммуны Курси на востоке Франции и опознали по медальону. Всего удалось найти останки 15 солдат Русского экспедиционного корпуса. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском военном кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили. "Останки находятся на экспертизе в лаборатории в Меце на востоке Франции. Останки еще троих военных должны быть эксгумировны, но, согласно лаборатории, они не закончили анализ первых трех. Но время подходит, и нам так и не удается узнать, что с ними. Все ли они еще там, в коробках в этой лаборатории? Они нам не отвечают. Мне жутко думать, что эти бедные российские солдаты - те трое, которых мы эксгумировали... - что с ними сделали?" - сказала собеседница агентства. По ее словам, она обращалась в Национальное бюро бывших военных и жертв войны, заведующее лабораторией, но не получила ответа. "Меня шокирует, что остальных солдат оставили в земле, непонятно, что с этими тремя. Эти русские солдаты погибли за Францию. Это отсутствие уважения", - отметила историк. Про судьбу Бушуева во Франции она сообщила, что "он умер в сражении и не завел другой семьи во Франции, никаких документов или вещей, принадлежавших ему, здесь нет". Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысячи ранеными.
https://ria.ru/20250226/soldat-2001614791.html
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франция, париж, в мире, россия, первая мировая война (1914-1918)
Франция, Париж, В мире, Россия, Первая мировая война (1914-1918)
Париж затягивает экспертизу останков солдат Первой мировой, заявил историк

Историк Бельгу-Мамонтофф: Франция затягивает экспертизу останков русских солдат

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусские солдаты во Франции во время Первой мировой войны
Русские солдаты во Франции во время Первой мировой войны - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Русские солдаты во Франции во время Первой мировой войны. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 фев - РИА Новости. Французская сторона затягивает экспертизу останков русских солдат, погибших на ее территории в годы Первой мировой войны, и не отвечает на запросы российских исследователей, сообщила РИА Новости историк и потомок военного из Русского экспедиционного корпуса Мари Бельгу-Мамонтофф.
Ранее стало известно, что во Франции обнаружили останки русского солдата Александра Бушуева, погибшего в 1917 году. Его нашли в ходе археологических раскопок историка и поисковика Пьера Малиновски недалеко от коммуны Курси на востоке Франции и опознали по медальону.
Найденные останки русских воинов в Курси - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Во Франции нашли останки погибшего в 1917 году русского солдата
26 февраля, 03:28
Всего удалось найти останки 15 солдат Русского экспедиционного корпуса. Шесть из них, по словам французского историка, извлекли. Троих практически сразу перезахоронили на русском военном кладбище Сент-Илер-ле-Гран. Оставшихся, в том числе Бушуева, пока не похоронили.
«
"Останки находятся на экспертизе в лаборатории в Меце на востоке Франции. Останки еще троих военных должны быть эксгумировны, но, согласно лаборатории, они не закончили анализ первых трех. Но время подходит, и нам так и не удается узнать, что с ними. Все ли они еще там, в коробках в этой лаборатории? Они нам не отвечают. Мне жутко думать, что эти бедные российские солдаты - те трое, которых мы эксгумировали... - что с ними сделали?" - сказала собеседница агентства.
По ее словам, она обращалась в Национальное бюро бывших военных и жертв войны, заведующее лабораторией, но не получила ответа. "Меня шокирует, что остальных солдат оставили в земле, непонятно, что с этими тремя. Эти русские солдаты погибли за Францию. Это отсутствие уважения", - отметила историк.
Про судьбу Бушуева во Франции она сообщила, что "он умер в сражении и не завел другой семьи во Франции, никаких документов или вещей, принадлежавших ему, здесь нет".
Боевые действия под Курси, согласно данным французского историка, продолжались с 16 по 19 апреля 1917 года. Потери русских войск составили около 900 человек убитыми или пропавшими без вести и около 2,5 тысячи ранеными.
Захоронения солдат русского экспедиционного корпуса во Франции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Судьба останков найденного во Франции солдата зависит от ответа властей
26 февраля, 06:13
 
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