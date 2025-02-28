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В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ - РИА Новости, 28.02.2025
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14:49 28.02.2025 (обновлено: 14:57 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ispaniya-2002228120.html
В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ
В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ - РИА Новости, 28.02.2025
В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ
Полиция Испании приняла участие в международной операции Европола, в ходе которой были задержаны 25 человек, причастных к распространению материалов с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:49:00+03:00
2025-02-28T14:57:00+03:00
в мире
испания
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МАДРИД, 28 фев - РИА Новости. Полиция Испании приняла участие в международной операции Европола, в ходе которой были задержаны 25 человек, причастных к распространению материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Сотрудники национальной полиции в рамках операции Европола по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей приняли участие в задержании 25 членов преступной организации, занимавшейся распространением изображений насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. В Испании задержаны двое подозреваемых - в Мадриде и Барселоне. Также проведены обыски в Хаэне и Малаге. Всего было изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тысячи файлов. Расследование началось после ареста в 2024 году гражданина Дании, который управлял онлайн-платформой, распространявшей материалы с применением ИИ. Пользователи могли получить доступ к контенту после символической оплаты. Операция проводилась при координации Европола и Европейского центра по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20250130/italiya-1996498528.html
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в мире, испания, мадрид, барселона (город), европол
В мире, Испания, Мадрид, Барселона (город), Европол
В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ

В ходе операции Европола задержали 25 человек по делу о детской порнографии

© AP Photo / Alvaro BarrientosСлужащий Испанской Гражданской гвардии на спецоперации в Сан-Себастьяне, Испания.
Служащий Испанской Гражданской гвардии на спецоперации в Сан-Себастьяне, Испания. - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Alvaro Barrientos
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МАДРИД, 28 фев - РИА Новости. Полиция Испании приняла участие в международной операции Европола, в ходе которой были задержаны 25 человек, причастных к распространению материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Сотрудники национальной полиции в рамках операции Европола по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей приняли участие в задержании 25 членов преступной организации, занимавшейся распространением изображений насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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В Испании задержаны двое подозреваемых - в Мадриде и Барселоне. Также проведены обыски в Хаэне и Малаге. Всего было изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тысячи файлов.
Расследование началось после ареста в 2024 году гражданина Дании, который управлял онлайн-платформой, распространявшей материалы с применением ИИ. Пользователи могли получить доступ к контенту после символической оплаты.
Операция проводилась при координации Европола и Европейского центра по борьбе с киберпреступностью.
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В миреИспанияМадридБарселона (город)Европол
 
 
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