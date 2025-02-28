https://ria.ru/20250228/ispaniya-2002228120.html

В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ

В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ - РИА Новости, 28.02.2025

В Испании задержали 25 человек за создание детского порно с помощью ИИ

Полиция Испании приняла участие в международной операции Европола, в ходе которой были задержаны 25 человек, причастных к распространению материалов с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:49:00+03:00

2025-02-28T14:49:00+03:00

2025-02-28T14:57:00+03:00

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МАДРИД, 28 фев - РИА Новости. Полиция Испании приняла участие в международной операции Европола, в ходе которой были задержаны 25 человек, причастных к распространению материалов с изображениями сексуального насилия над детьми, созданными с помощью искусственного интеллекта (ИИ), говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Сотрудники национальной полиции в рамках операции Европола по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей приняли участие в задержании 25 членов преступной организации, занимавшейся распространением изображений насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. В Испании задержаны двое подозреваемых - в Мадриде и Барселоне. Также проведены обыски в Хаэне и Малаге. Всего было изъято 173 электронных устройства, в том числе восемь в Испании, на которых обнаружено 16,8 тысячи файлов. Расследование началось после ареста в 2024 году гражданина Дании, который управлял онлайн-платформой, распространявшей материалы с применением ИИ. Пользователи могли получить доступ к контенту после символической оплаты. Операция проводилась при координации Европола и Европейского центра по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20250130/italiya-1996498528.html

https://ria.ru/20240924/tramp-1974493722.html

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в мире, испания, мадрид, барселона (город), европол