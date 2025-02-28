Россия может сама добывать редкоземельные металлы, заявили в ассоциации
Димухамедов: компетенции позволяют России самой добывать редкоземельные металлы
© Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Недра и компетенции позволяют России самой добывать редкоземельные металлы, следует из комментария председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслана Димухамедова для РИА Новости.
Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.
"Со своей стороны мы заявляем, что сырьевая база, а также наши компетенции позволяют нам добывать редкоземельные металлы. Мы (российская сторона - ред.) ждем предложений, мы ждем запросов со стороны американских и, при необходимости, европейских коллег", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости зарубежных инвестиций, в частности США, для разработки соответствующих месторождений в России.
"Мы готовы, безусловно, сотрудничать при наличии такового запроса на металлы, которые хотелось бы Соединенным Штатам получать из России … Нам бы хотелось услышать названия компаний, которые готовы выступать соответствующими инвесторами в проектах на территории России", - добавил Димухамедов.
Отвечая на вопрос о том, какие редкие и редкоземельные металлы интересуют Штаты в РФ, глава ассоциации допустил, что это могут быть "попавшие под санкции металлы, таких как галий, индий, а также неметаллы в виде кремния, графита". Кроме того, Димухамедов отметил, что Россия не имеет таких критически важных материалов, которые были бы особо остро нужны США и которые они бы не могли купить в Китае, Бразилии, Чили или в других странах мира.
По его словам, пока непонятно, почему именно в отношении ресурсов Украины проявляется интерес со стороны и США, и Евросоюза. "На Украине мы знаем только один вид полезных ископаемых, которые добываются на действующих горно-обогатительных комбинатах - это руды титана и циркония", - отметил председатель ассоциации.