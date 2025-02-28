https://ria.ru/20250228/iskopaemye-2002085093.html

Россия может сама добывать редкоземельные металлы, заявили в ассоциации

Россия может сама добывать редкоземельные металлы, заявили в ассоциации - РИА Новости, 28.02.2025

Россия может сама добывать редкоземельные металлы, заявили в ассоциации

Недра и компетенции позволяют России самой добывать редкоземельные металлы, следует из комментария председателя Ассоциации производителей и потребителей редких... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T02:05:00+03:00

2025-02-28T02:05:00+03:00

2025-02-28T02:06:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Недра и компетенции позволяют России самой добывать редкоземельные металлы, следует из комментария председателя Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслана Димухамедова для РИА Новости. Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. "Со своей стороны мы заявляем, что сырьевая база, а также наши компетенции позволяют нам добывать редкоземельные металлы. Мы (российская сторона - ред.) ждем предложений, мы ждем запросов со стороны американских и, при необходимости, европейских коллег", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости зарубежных инвестиций, в частности США, для разработки соответствующих месторождений в России. "Мы готовы, безусловно, сотрудничать при наличии такового запроса на металлы, которые хотелось бы Соединенным Штатам получать из России … Нам бы хотелось услышать названия компаний, которые готовы выступать соответствующими инвесторами в проектах на территории России", - добавил Димухамедов. Отвечая на вопрос о том, какие редкие и редкоземельные металлы интересуют Штаты в РФ, глава ассоциации допустил, что это могут быть "попавшие под санкции металлы, таких как галий, индий, а также неметаллы в виде кремния, графита". Кроме того, Димухамедов отметил, что Россия не имеет таких критически важных материалов, которые были бы особо остро нужны США и которые они бы не могли купить в Китае, Бразилии, Чили или в других странах мира. По его словам, пока непонятно, почему именно в отношении ресурсов Украины проявляется интерес со стороны и США, и Евросоюза. "На Украине мы знаем только один вид полезных ископаемых, которые добываются на действующих горно-обогатительных комбинатах - это руды титана и циркония", - отметил председатель ассоциации.

https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html

https://ria.ru/20250227/rusal-2001898340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, украина, владимир путин, павел зарубин, вгтрк, мюнхенская конференция по безопасности