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В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок - РИА Новости, 28.02.2025
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01:26 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/iran-2002082577.html
В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок
В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок - РИА Новости, 28.02.2025
В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок
Силы правопорядка Ирана проводят расследование по делу о перестрелке, в результате которой погиб четырехлетний ребенок и пострадала беременная женщина, передает РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:26:00+03:00
2025-02-28T01:26:00+03:00
в мире
иран
белуджистан
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана проводят расследование по делу о перестрелке, в результате которой погиб четырехлетний ребенок и пострадала беременная женщина, передает агентство Fars. "На данный момент проводится полицейское и судебное расследование для выяснения причин данного инцидента, в Систан и Белуджистан направлена особая группа сотрудников сил правопорядка для изучения следов стрельбы и ускорения расследования", – пишет агентство. По информации Fars, двумя днями ранее сотрудники полиции были свидетелями погони одного автомобиля за другим: преследователи произвели несколько выстрелов в сторону второго транспортного средства. Приблизившись к обстрелянному автомобилю, сотрудники органов правопорядка обнаружили внутри двух раненых - беременную женщину и четырехлетнего ребенка. Офицеры доставили раненых в больницу, но ребенка спасти не удалось, у женщины случился выкидыш.
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в мире, иран, белуджистан
В мире, Иран, Белуджистан
В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок

В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок и пострадала женщина

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана проводят расследование по делу о перестрелке, в результате которой погиб четырехлетний ребенок и пострадала беременная женщина, передает агентство Fars.
"На данный момент проводится полицейское и судебное расследование для выяснения причин данного инцидента, в Систан и Белуджистан направлена особая группа сотрудников сил правопорядка для изучения следов стрельбы и ускорения расследования", – пишет агентство.
По информации Fars, двумя днями ранее сотрудники полиции были свидетелями погони одного автомобиля за другим: преследователи произвели несколько выстрелов в сторону второго транспортного средства. Приблизившись к обстрелянному автомобилю, сотрудники органов правопорядка обнаружили внутри двух раненых - беременную женщину и четырехлетнего ребенка. Офицеры доставили раненых в больницу, но ребенка спасти не удалось, у женщины случился выкидыш.
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