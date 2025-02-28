https://ria.ru/20250228/iran-2002082577.html

В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок

В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок - РИА Новости, 28.02.2025

В Иране расследуют перестрелку, в которой погиб ребенок

Силы правопорядка Ирана проводят расследование по делу о перестрелке, в результате которой погиб четырехлетний ребенок и пострадала беременная женщина, передает РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:26:00+03:00

2025-02-28T01:26:00+03:00

2025-02-28T01:26:00+03:00

в мире

иран

белуджистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149599/30/1495993091_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9df3ee5179f7d48534d32da07d5fbaa8.jpg

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Силы правопорядка Ирана проводят расследование по делу о перестрелке, в результате которой погиб четырехлетний ребенок и пострадала беременная женщина, передает агентство Fars. "На данный момент проводится полицейское и судебное расследование для выяснения причин данного инцидента, в Систан и Белуджистан направлена особая группа сотрудников сил правопорядка для изучения следов стрельбы и ускорения расследования", – пишет агентство. По информации Fars, двумя днями ранее сотрудники полиции были свидетелями погони одного автомобиля за другим: преследователи произвели несколько выстрелов в сторону второго транспортного средства. Приблизившись к обстрелянному автомобилю, сотрудники органов правопорядка обнаружили внутри двух раненых - беременную женщину и четырехлетнего ребенка. Офицеры доставили раненых в больницу, но ребенка спасти не удалось, у женщины случился выкидыш.

https://ria.ru/20250118/tegeran-1994353354.html

иран

белуджистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, белуджистан