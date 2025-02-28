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Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 28.02.2025
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01:15 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/iran-2002081986.html
Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 28.02.2025
Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T01:15:00+03:00
2025-02-28T01:15:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает агентство Mehr. "По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года", – пишет агентство. Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
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иран, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Иран, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Иран ратифицировал создание ЗСТ с ЕАЭС, соглашение вступит в силу весной

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает агентство Mehr.
"По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года", – пишет агентство.
Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.
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