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Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - РИА Новости, 28.02.2025

Иран ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T01:15:00+03:00

2025-02-28T01:15:00+03:00

2025-02-28T01:15:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС ратифицировано иранским парламентом и будет реализовано в конце марта–апреле, передает агентство Mehr. "По словам министра промышленности, рудников и торговли Мохаммада Атабака, торговое соглашение с ЕАЭС было ратифицировано парламентом Ирана и будет реализовано в конце марта–апреле этого года", – пишет агентство. Восемнадцатого февраля вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Иран заканчивает процедуры ратификации о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС.

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Дарья Буймова

иран, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире