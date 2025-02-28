На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола
На Наталью Синдееву составили два протокола за отсутствие маркировки иноагента
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева**
Главный редактор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева**. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На основателя телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву** составили два протокола за отсутствие в публикациях маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
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"Рассмотрение протоколов назначено на 8 апреля", - рассказал собеседник агентства.
За производство и (или) распространение материалов без указания статуса иностранного агента предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Генпрокуратура в июле 2023 года признала нежелательной деятельность в России созданной главредом "Дождя"* Натальей Синдеевой** структур SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды), которые распространяют материалы экстремистских, террористических организаций, иностранных агентов. Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал осенью 2022 года источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
*СМИ, выполняющее функции иноагента
**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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