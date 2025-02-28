Рейтинг@Mail.ru
На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/inoagent-2002243836.html
На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола
На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола - РИА Новости, 28.02.2025
На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола
На основателя телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву** составили два протокола за отсутствие в публикациях маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в Таганском... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:51:00+03:00
2025-02-28T15:51:00+03:00
наталья синдеева
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68737/95/687379565_0:231:1331:979_1920x0_80_0_0_895f613db7866177b1032a6dd1f7719a.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На основателя телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву** составили два протокола за отсутствие в публикациях маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Рассмотрение протоколов назначено на 8 апреля", - рассказал собеседник агентства. За производство и (или) распространение материалов без указания статуса иностранного агента предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Генпрокуратура в июле 2023 года признала нежелательной деятельность в России созданной главредом "Дождя"* Натальей Синдеевой** структур SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды), которые распространяют материалы экстремистских, террористических организаций, иностранных агентов. Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал осенью 2022 года источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.*СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
https://ria.ru/20250228/inoagent-2002235841.html
https://ria.ru/20250228/inoagent-2002241151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/68737/95/687379565_0:106:1331:1104_1920x0_80_0_0_034a78e7d96ea588edd8385e6b4a50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья синдеева, россия, происшествия
Наталья Синдеева, Россия, Происшествия
На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола

На Наталью Синдееву составили два протокола за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева**
Главный редактор телеканала Дождь* Наталья Синдеева** - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева**. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На основателя телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву** составили два протокола за отсутствие в публикациях маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
«
"Рассмотрение протоколов назначено на 8 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Анна Монгайт - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Ведущей "Дождя"* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 15:16
За производство и (или) распространение материалов без указания статуса иностранного агента предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Генпрокуратура в июле 2023 года признала нежелательной деятельность в России созданной главредом "Дождя"* Натальей Синдеевой** структур SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды), которые распространяют материалы экстремистских, террористических организаций, иностранных агентов. Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал осенью 2022 года источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
*СМИ, выполняющее функции иноагента
**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Сергей Гуриев* - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф
Вчера, 15:38
 
Наталья СиндееваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала