https://ria.ru/20250228/inoagent-2002243836.html

На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола

На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола - РИА Новости, 28.02.2025

На основателя телеканала "Дождь"* составили два протокола

На основателя телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву** составили два протокола за отсутствие в публикациях маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в Таганском... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:51:00+03:00

2025-02-28T15:51:00+03:00

2025-02-28T15:51:00+03:00

наталья синдеева

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. На основателя телеканала "Дождь"* Наталью Синдееву** составили два протокола за отсутствие в публикациях маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Рассмотрение протоколов назначено на 8 апреля", - рассказал собеседник агентства. За производство и (или) распространение материалов без указания статуса иностранного агента предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Генпрокуратура в июле 2023 года признала нежелательной деятельность в России созданной главредом "Дождя"* Натальей Синдеевой** структур SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды), которые распространяют материалы экстремистских, террористических организаций, иностранных агентов. Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал осенью 2022 года источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.*СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

https://ria.ru/20250228/inoagent-2002235841.html

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наталья синдеева, россия, происшествия