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Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф

Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 28.02.2025

Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф

Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:38:00+03:00

2025-02-28T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 7 апреля в 15.10", - сказали в суде. Ранее он получал штрафы за непредставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган и за отсутствие маркировки в контенте.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

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москва, россия, сергей гуриев, происшествия