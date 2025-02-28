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Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 28.02.2025
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15:38 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/inoagent-2002241151.html
Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф
Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф - РИА Новости, 28.02.2025
Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф
Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:38:00+03:00
2025-02-28T15:38:00+03:00
москва
россия
сергей гуриев
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 7 апреля в 15.10", - сказали в суде. Ранее он получал штрафы за непредставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган и за отсутствие маркировки в контенте.*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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москва, россия, сергей гуриев, происшествия
Москва, Россия, Сергей Гуриев, Происшествия
Экономисту Гуриеву* грозит иноагентский штраф

Суд рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Гуриева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Гуриев*
Сергей Гуриев* - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении экономиста Сергея Гуриева* за неуказание им своего статуса в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 7 апреля в 15.10", - сказали в суде.
Ранее он получал штрафы за непредставление иноагентом необходимых сведений в уполномоченный орган и за отсутствие маркировки в контенте.
*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Анна Монгайт - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Ведущей "Дождя"* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 15:16
 
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