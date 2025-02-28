https://ria.ru/20250228/infektsiya-2002115908.html
В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек
В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек - РИА Новости, 28.02.2025
В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек
В Якутии в республиканском центре реабилитации выявили 70 человек с признаками кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:25:00+03:00
2025-02-28T09:25:00+03:00
2025-02-28T10:18:00+03:00
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Якутии в республиканском центре реабилитации выявили 70 человек с признаками кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале."В Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) из ГАУ РС(Я) "Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины" 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок", — говорится в релизе.Сейчас врачи-инфекционисты осматривают больных для уточнения диагноза.Ситуация находится на контроле республиканского Минздрава, пациентам оказывают необходимую помощь.Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование, по его итогам дадут заключение о причинах вспышки кишечной инфекции.
https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html
https://ria.ru/20250214/gospitalizatsiya-1999346548.html
республика саха (якутия)
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, республика саха (якутия)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Республика Саха (Якутия)
В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек
В Якутии зафиксировали вспышку кишечной инфекции, заразились 70 человек