ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль
ХАМАС призвало к давлению на Израиль для вступления в силу соглашения по Газе
© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 28 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество к давлению на Израиль для немедленного вступления в силу второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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В заявлении, опубликованном в пятницу, движение ХАМАС подчеркивает, что в связи с окончанием первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене пленными оно привержено выполнению всех пунктов на всех этапах.
"Призываем международное сообщество оказать давление на сионистского оккупанта для полного выполнения его роли в соглашении и немедленного вступления в силу второго этапа без каких-либо промедлений и уклонений", - говорится в заявлении ХАМАС.
Офис израильского премьера сообщил, что Биньямин Нетаньяху поручил в четверг направить делегацию в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.