Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/hamas-2002229236.html
ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль
ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль - РИА Новости, 28.02.2025
ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль
Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество к давлению на Израиль для немедленного вступления в силу второго этапа соглашения о прекращении... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:52:00+03:00
2025-02-28T14:52:00+03:00
в мире
израиль
каир (город)
египет
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_162:251:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ca58197e2228fa63842ba3fb7c814ef.jpg
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество к давлению на Израиль для немедленного вступления в силу второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегации Израиля и Катара прибыли в египетскую столицу Каир для переговоров, связанных с прекращением огня в секторе Газа. В заявлении, опубликованном в пятницу, движение ХАМАС подчеркивает, что в связи с окончанием первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене пленными оно привержено выполнению всех пунктов на всех этапах. "Призываем международное сообщество оказать давление на сионистского оккупанта для полного выполнения его роли в соглашении и немедленного вступления в силу второго этапа без каких-либо промедлений и уклонений", - говорится в заявлении ХАМАС. Офис израильского премьера сообщил, что Биньямин Нетаньяху поручил в четверг направить делегацию в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html
https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html
израиль
каир (город)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998113922_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_53bee62d4f6b070b3e3baad2c9ca43b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Каир (город), Египет, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль

ХАМАС призвало к давлению на Израиль для вступления в силу соглашения по Газе

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 28 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество к давлению на Израиль для немедленного вступления в силу второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегации Израиля и Катара прибыли в египетскую столицу Каир для переговоров, связанных с прекращением огня в секторе Газа.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ: ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников
27 февраля, 05:48
В заявлении, опубликованном в пятницу, движение ХАМАС подчеркивает, что в связи с окончанием первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене пленными оно привержено выполнению всех пунктов на всех этапах.
"Призываем международное сообщество оказать давление на сионистского оккупанта для полного выполнения его роли в соглашении и немедленного вступления в силу второго этапа без каких-либо промедлений и уклонений", - говорится в заявлении ХАМАС.
Офис израильского премьера сообщил, что Биньямин Нетаньяху поручил в четверг направить делегацию в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ЦАХАЛ не воспринимал ХАМАС как серьезную угрозу, пишут СМИ
Вчера, 01:03
 
В миреИзраильКаир (город)ЕгипетБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала