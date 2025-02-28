https://ria.ru/20250228/hamas-2002229236.html

ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль

ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль - РИА Новости, 28.02.2025

ХАМАС призвало международное сообщество оказать давление на Израиль

Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество к давлению на Израиль для немедленного вступления в силу второго этапа соглашения о прекращении... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:52:00+03:00

2025-02-28T14:52:00+03:00

2025-02-28T14:52:00+03:00

в мире

израиль

каир (город)

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 28 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество к давлению на Израиль для немедленного вступления в силу второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее государственная информационная служба Египта заявила, что делегации Израиля и Катара прибыли в египетскую столицу Каир для переговоров, связанных с прекращением огня в секторе Газа. В заявлении, опубликованном в пятницу, движение ХАМАС подчеркивает, что в связи с окончанием первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене пленными оно привержено выполнению всех пунктов на всех этапах. "Призываем международное сообщество оказать давление на сионистского оккупанта для полного выполнения его роли в соглашении и немедленного вступления в силу второго этапа без каких-либо промедлений и уклонений", - говорится в заявлении ХАМАС. Офис израильского премьера сообщил, что Биньямин Нетаньяху поручил в четверг направить делегацию в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250227/khamas-2001852035.html

https://ria.ru/20250228/izrail-2002081451.html

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в мире, израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году