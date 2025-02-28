https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html

В Хабаровске произошло массовое отравление школьников

В Хабаровске произошло массовое отравление школьников - РИА Новости, 28.02.2025

В Хабаровске произошло массовое отравление школьников

Двадцать пять учеников школы в Хабаровске отравились в результате нарушения санитарных норм компанией, которая организует питание в учебном заведении,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:29:00+03:00

2025-02-28T09:29:00+03:00

2025-02-28T09:29:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Двадцать пять учеников школы в Хабаровске отравились в результате нарушения санитарных норм компанией, которая организует питание в учебном заведении, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона. "В Хабаровске прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением учеников школы №68. С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы №68 в Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась", - говорится в сообщении. Проверка показала, что питание в школе организуется через муниципальный контракт компанией "Комбинат питания", которая не соблюдала нормы, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством, отмечает прокуратура. "Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних выявлены и в действиях должностных лиц образовательного учреждения", - отмечает ведомство. Прокуратура внесла представления руководителям школы и АО "Комбинат питания". Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований". В школе проведена дезинфекция помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. Образовательный процесс возобновлен.

https://ria.ru/20241115/chuvashija-1983887480.html

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происшествия, хабаровск, россия