Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске произошло массовое отравление школьников - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html
В Хабаровске произошло массовое отравление школьников
В Хабаровске произошло массовое отравление школьников - РИА Новости, 28.02.2025
В Хабаровске произошло массовое отравление школьников
Двадцать пять учеников школы в Хабаровске отравились в результате нарушения санитарных норм компанией, которая организует питание в учебном заведении,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:29:00+03:00
2025-02-28T09:29:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Двадцать пять учеников школы в Хабаровске отравились в результате нарушения санитарных норм компанией, которая организует питание в учебном заведении, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона. "В Хабаровске прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением учеников школы №68. С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы №68 в Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась", - говорится в сообщении. Проверка показала, что питание в школе организуется через муниципальный контракт компанией "Комбинат питания", которая не соблюдала нормы, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством, отмечает прокуратура. "Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних выявлены и в действиях должностных лиц образовательного учреждения", - отмечает ведомство. Прокуратура внесла представления руководителям школы и АО "Комбинат питания". Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований". В школе проведена дезинфекция помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. Образовательный процесс возобновлен.
https://ria.ru/20241115/chuvashija-1983887480.html
https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия
Происшествия, Хабаровск, Россия
В Хабаровске произошло массовое отравление школьников

В Хабаровске 25 учеников отравились из-за нарушения санитарных норм в школе

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Двадцать пять учеников школы в Хабаровске отравились в результате нарушения санитарных норм компанией, которая организует питание в учебном заведении, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура региона.
Хабаровске прокуратура проводит проверку в связи с массовым отравлением учеников школы №68. С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы №68 в Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась", - говорится в сообщении.
СК Чувашии проводят проверку по факту массового обращения учащихся и преподавателей школы №4 в Новочебоксарске - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Чувашии выясняют причины массового обращения школьников к врачам
15 ноября 2024, 09:27
Проверка показала, что питание в школе организуется через муниципальный контракт компанией "Комбинат питания", которая не соблюдала нормы, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством, отмечает прокуратура.
"Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, воспитания и обучения несовершеннолетних выявлены и в действиях должностных лиц образовательного учреждения", - отмечает ведомство.
Прокуратура внесла представления руководителям школы и АО "Комбинат питания".
Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований".
В школе проведена дезинфекция помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. Образовательный процесс возобновлен.
Бутылки с водой - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В воде, из-за которой якобы отравились дети в школе 1512, не нашли вирусы
18 ноября 2024, 18:25
 
ПроисшествияХабаровскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала