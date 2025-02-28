Куба обвинила США в нарушении прав человека на базе Гуантанамо
Глава МИД Кубы Паррилья: США используют базу Гуантанамо для содержания мигрантов
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Использование США военно-морской базы Гуантанамо на незаконно оккупированной территории Кубы для содержания депортируемых мигрантов происходит с постоянным нарушением прав человека, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.
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"Призыв правительства США превратить военно-морскую базу Гуантанамо в "линию фронта в войне с миграцией" свидетельствует об использовании незаконно оккупированной территории, которая им не принадлежит, для постоянных нарушений прав человека и двойных стандартов в решении этих вопросов", - написал Родригес Паррилья.
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По словам дипломата, война против мигрантов, которую ведут Соединенные Штаты в своей стране, не устраняет причины этого явления, связанного с "многовековой империалистической эксплуатацией, разграблением народов региона и мерами экономического удушения с целью свержения законных правительств".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.