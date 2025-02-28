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Куба обвинила США в нарушении прав человека на базе Гуантанамо - РИА Новости, 28.02.2025
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22:28 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/guantanomo-2002366697.html
Куба обвинила США в нарушении прав человека на базе Гуантанамо
Куба обвинила США в нарушении прав человека на базе Гуантанамо - РИА Новости, 28.02.2025
Куба обвинила США в нарушении прав человека на базе Гуантанамо
Использование США военно-морской базы Гуантанамо на незаконно оккупированной территории Кубы для содержания депортируемых мигрантов происходит с постоянным... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:28:00+03:00
2025-02-28T22:28:00+03:00
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Использование США военно-морской базы Гуантанамо на незаконно оккупированной территории Кубы для содержания депортируемых мигрантов происходит с постоянным нарушением прав человека, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.&quot;Призыв правительства США превратить военно-морскую базу Гуантанамо в &quot;линию фронта в войне с миграцией&quot; свидетельствует об использовании незаконно оккупированной территории, которая им не принадлежит, для постоянных нарушений прав человека и двойных стандартов в решении этих вопросов&quot;, - написал Родригес Паррилья.По словам дипломата, война против мигрантов, которую ведут Соединенные Штаты в своей стране, не устраняет причины этого явления, связанного с "многовековой империалистической эксплуатацией, разграблением народов региона и мерами экономического удушения с целью свержения законных правительств". Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250213/guantanamo-1999164475.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, бруно родригес паррилья, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Куба, Бруно Родригес Паррилья, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Куба обвинила США в нарушении прав человека на базе Гуантанамо

Глава МИД Кубы Паррилья: США используют базу Гуантанамо для содержания мигрантов

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Использование США военно-морской базы Гуантанамо на незаконно оккупированной территории Кубы для содержания депортируемых мигрантов происходит с постоянным нарушением прав человека, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.
«

"Призыв правительства США превратить военно-морскую базу Гуантанамо в "линию фронта в войне с миграцией" свидетельствует об использовании незаконно оккупированной территории, которая им не принадлежит, для постоянных нарушений прав человека и двойных стандартов в решении этих вопросов", - написал Родригес Паррилья.

Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В лагере для мигрантов в Гуантанамо начался хаос, сообщил CNN
13 февраля, 16:47
По словам дипломата, война против мигрантов, которую ведут Соединенные Штаты в своей стране, не устраняет причины этого явления, связанного с "многовековой империалистической эксплуатацией, разграблением народов региона и мерами экономического удушения с целью свержения законных правительств".
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признаёт законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо
30 января, 01:14
 
В миреГуантанамо (город)СШАКубаБруно Родригес ПаррильяДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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