https://ria.ru/20250228/gretsiya-2002221764.html

В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади

В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади - РИА Новости, 28.02.2025

В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади

Полиция взрывает светошумовые гранаты на площади Синтагма в Афинах посреди огромной толпы, причины пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:34:00+03:00

2025-02-28T14:34:00+03:00

2025-02-28T15:18:00+03:00

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АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Полиция взрывает светошумовые гранаты на площади Синтагма в Афинах посреди огромной толпы, причины пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости. Раздались несколько десятков взрывов. Толпа скандирует оскорбления в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и требует его отставки. Пока запаха слезоточивого газа не чувствуется. На площади собрались десятки тысяч человек. Незадолго до этого люди начали расходиться, но все заполнено людьми и пройти нельзя. В этот день объявлена общенациональная забастовка, по всей стране проходит массовые митинги. Две центральные станции метро в центре Афин закрыты, и люди пешком идут по несколько километров, чтобы принять участие в акции протеста. Многие направляются с детьми. Метро, по словам очевидцев, переполнено. Заполнены все автостоянки, на тротуарах стоят мотоциклы. Полиция перекрыла движение в центре столицы. В воздухе находятся вертолеты полиции. Два года назад в Греции произошла крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа. В ночь с 28 февраля на 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек, в основном студенты. После катастрофы выяснилось, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути.

https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001054024.html

https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html

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в мире, афины, греция