https://ria.ru/20250228/gretsiya-2002221764.html
В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади
В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади - РИА Новости, 28.02.2025
В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади
Полиция взрывает светошумовые гранаты на площади Синтагма в Афинах посреди огромной толпы, причины пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:34:00+03:00
2025-02-28T14:34:00+03:00
2025-02-28T15:18:00+03:00
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АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Полиция взрывает светошумовые гранаты на площади Синтагма в Афинах посреди огромной толпы, причины пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости. Раздались несколько десятков взрывов. Толпа скандирует оскорбления в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и требует его отставки. Пока запаха слезоточивого газа не чувствуется. На площади собрались десятки тысяч человек. Незадолго до этого люди начали расходиться, но все заполнено людьми и пройти нельзя. В этот день объявлена общенациональная забастовка, по всей стране проходит массовые митинги. Две центральные станции метро в центре Афин закрыты, и люди пешком идут по несколько километров, чтобы принять участие в акции протеста. Многие направляются с детьми. Метро, по словам очевидцев, переполнено. Заполнены все автостоянки, на тротуарах стоят мотоциклы. Полиция перекрыла движение в центре столицы. В воздухе находятся вертолеты полиции. Два года назад в Греции произошла крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа. В ночь с 28 февраля на 1 марта между Афинами и Салониками в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек, в основном студенты. После катастрофы выяснилось, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути.
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2001054024.html
https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001261695.html
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в мире, афины, греция
В Афинах полиция применила светошумовые гранаты на площади
Полиция взрывает светошумовые гранаты на площади Синтагма в Афинах
АФИНЫ, 28 фев - РИА Новости. Полиция взрывает светошумовые гранаты на площади Синтагма в Афинах посреди огромной толпы, причины пока неизвестны, передает корреспондент РИА Новости.
Раздались несколько десятков взрывов.
Толпа скандирует оскорбления в адрес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса
и требует его отставки.
Пока запаха слезоточивого газа не чувствуется.
На площади собрались десятки тысяч человек. Незадолго до этого люди начали расходиться, но все заполнено людьми и пройти нельзя.
В этот день объявлена общенациональная забастовка, по всей стране проходит массовые митинги. Две центральные станции метро в центре Афин
закрыты, и люди пешком идут по несколько километров, чтобы принять участие в акции протеста. Многие направляются с детьми. Метро, по словам очевидцев, переполнено. Заполнены все автостоянки, на тротуарах стоят мотоциклы.
Полиция перекрыла движение в центре столицы. В воздухе находятся вертолеты полиции.
Два года назад в Греции произошла крупнейшая в истории страны железнодорожная катастрофа. В ночь с 28 февраля на 1 марта между Афинами и Салониками
в Темпи, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек, в основном студенты.
После катастрофы выяснилось, что многие годы существовали проблемы с обеспечением безопасности на этом маршруте, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления. В день катастрофы поезда пустили по одному пути.