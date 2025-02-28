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В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией - РИА Новости, 28.02.2025
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16:00 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/gosduma-2002245070.html
В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией
В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией
Сделка Киева с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией Украины, закономерным результатом политики киевского режима, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:00:00+03:00
2025-02-28T16:00:00+03:00
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госдума рф
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сделка Киева с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией Украины, закономерным результатом политики киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев и Вашингтон практически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон в пятницу попытается заключить сделку, по которой США получат доступ к украинским ископаемым. "Фактическая колонизация Украины — закономерный результат политики киевского режима. Утрата суверенитета — плата за "разворот на Запад" и ненависть к России. Неоколониализм только набирает обороты, и мало сомнений в том, что Украина станет первым, но не последним скорбным примером того, к чему может привести вера в "западную демократию", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что в истории было многое, но полноценная колония в центре Европы - это новинка. "То, что Киев станет городом, где будут властвовать "представители цивилизованного мира", - очевидность. По факту, это и так происходит со времен первого майдана. Украинцы в роли индейцев, которых поработят и истребят ради ресурсов, - вот результат скачек на площадях, войны с памятниками и собственными (когда-то) согражданами", - подчеркнул парламентарий.
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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, госдума рф, единая россия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Единая Россия, Мюнхенская конференция по безопасности
В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией

Депутат Толмачев: сделка Киева с США является фактической колонизацией Украины

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Государственный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сделка Киева с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией Украины, закономерным результатом политики киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия").
В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев и Вашингтон практически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон в пятницу попытается заключить сделку, по которой США получат доступ к украинским ископаемым.
"Фактическая колонизация Украины — закономерный результат политики киевского режима. Утрата суверенитета — плата за "разворот на Запад" и ненависть к России. Неоколониализм только набирает обороты, и мало сомнений в том, что Украина станет первым, но не последним скорбным примером того, к чему может привести вера в "западную демократию", - сказал Толмачев.
Депутат отметил, что в истории было многое, но полноценная колония в центре Европы - это новинка.
"То, что Киев станет городом, где будут властвовать "представители цивилизованного мира", - очевидность. По факту, это и так происходит со времен первого майдана. Украинцы в роли индейцев, которых поработят и истребят ради ресурсов, - вот результат скачек на площадях, войны с памятниками и собственными (когда-то) согражданами", - подчеркнул парламентарий.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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27 февраля, 13:55
 
В миреУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийГосдума РФЕдиная РоссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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