https://ria.ru/20250228/gosduma-2002245070.html

В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией

В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме назвали сделку Киева с США по металлам колонизацией

Сделка Киева с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией Украины, закономерным результатом политики киевского режима, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:00:00+03:00

2025-02-28T16:00:00+03:00

2025-02-28T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сделка Киева с США по редкоземельным металлам является фактической колонизацией Украины, закономерным результатом политики киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). В среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев и Вашингтон практически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон в пятницу попытается заключить сделку, по которой США получат доступ к украинским ископаемым. "Фактическая колонизация Украины — закономерный результат политики киевского режима. Утрата суверенитета — плата за "разворот на Запад" и ненависть к России. Неоколониализм только набирает обороты, и мало сомнений в том, что Украина станет первым, но не последним скорбным примером того, к чему может привести вера в "западную демократию", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что в истории было многое, но полноценная колония в центре Европы - это новинка. "То, что Киев станет городом, где будут властвовать "представители цивилизованного мира", - очевидность. По факту, это и так происходит со времен первого майдана. Украинцы в роли индейцев, которых поработят и истребят ради ресурсов, - вот результат скачек на площадях, войны с памятниками и собственными (когда-то) согражданами", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20250227/rada-2001937953.html

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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, госдума рф, единая россия, мюнхенская конференция по безопасности