Депутат ГД отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Выборный: Россия столкнулась с серьезными вызовами в борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Злоумышленники планировали взрыв в храме, готовя теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и межконфессиональной напряженности в РФ, а страны Европы финансируют такие преступления внутри России, координируемые украинскими спецслужбами, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
"Наша страна столкнулась с серьезными вызовами в борьбе с терроризмом. Вместо того чтобы консолидировать вместе с нами усилия международного сообщества по эффективному противодействию этому злу, страны Европы финансируют такие преступления внутри России, координируемые украинскими спецслужбами", - сказал Выборный РИА Новости.
Депутат напомнил, что накануне на коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин отметил, что преступлений стало больше, но органы безопасности способны дать достойный ответ на новые вызовы.
"Злоумышленники планировали взрыв в храме, наверняка, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и межконфессиональной напряженности в нашей многонациональной стране. Нападения на храмы совершают только нелюди. Как в свое время мы поломали хребет терроризму в нулевых годах, так это сделаем и сегодня, где бы террористы ни прятались", - добавил парламентарий.