Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:04 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/gosduma-2002189485.html
Депутат ГД отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Депутат ГД отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Депутат ГД отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Злоумышленники планировали взрыв в храме, готовя теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:04:00+03:00
2025-02-28T13:04:00+03:00
религия
россия
анатолий выборный
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161632_28:265:3197:2048_1920x0_80_0_0_552b38ba50c05c713d8f6c71ffd15afd.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Злоумышленники планировали взрыв в храме, готовя теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и межконфессиональной напряженности в РФ, а страны Европы финансируют такие преступления внутри России, координируемые украинскими спецслужбами, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Наша страна столкнулась с серьезными вызовами в борьбе с терроризмом. Вместо того чтобы консолидировать вместе с нами усилия международного сообщества по эффективному противодействию этому злу, страны Европы финансируют такие преступления внутри России, координируемые украинскими спецслужбами", - сказал Выборный РИА Новости. Депутат напомнил, что накануне на коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин отметил, что преступлений стало больше, но органы безопасности способны дать достойный ответ на новые вызовы. "Злоумышленники планировали взрыв в храме, наверняка, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и межконфессиональной напряженности в нашей многонациональной стране. Нападения на храмы совершают только нелюди. Как в свое время мы поломали хребет терроризму в нулевых годах, так это сделаем и сегодня, где бы террористы ни прятались", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250228/rpts-2002165469.html
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002161632_529:258:2915:2048_1920x0_80_0_0_bd203c2052c644f811a9c5eeb2c41ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анатолий выборный, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Религия, Россия, Анатолий Выборный, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность
Депутат ГД отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона

Выборный: Россия столкнулась с серьезными вызовами в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Злоумышленники планировали взрыв в храме, готовя теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и межконфессиональной напряженности в РФ, а страны Европы финансируют такие преступления внутри России, координируемые украинскими спецслужбами, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В РПЦ поблагодарили спецслужбы за защиту митрополита Тихона от теракта
Вчера, 12:00
"Наша страна столкнулась с серьезными вызовами в борьбе с терроризмом. Вместо того чтобы консолидировать вместе с нами усилия международного сообщества по эффективному противодействию этому злу, страны Европы финансируют такие преступления внутри России, координируемые украинскими спецслужбами", - сказал Выборный РИА Новости.
Депутат напомнил, что накануне на коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин отметил, что преступлений стало больше, но органы безопасности способны дать достойный ответ на новые вызовы.
"Злоумышленники планировали взрыв в храме, наверняка, чтобы всколыхнуть волну межрелигиозной и межконфессиональной напряженности в нашей многонациональной стране. Нападения на храмы совершают только нелюди. Как в свое время мы поломали хребет терроризму в нулевых годах, так это сделаем и сегодня, где бы террористы ни прятались", - добавил парламентарий.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
 
РелигияРоссияАнатолий ВыборныйВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала