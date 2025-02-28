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В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона
В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона
Подготовка покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) показывает демоническую сущность верхушки киевского режима, а его... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:38:00+03:00
2025-02-28T10:38:00+03:00
2025-02-28T10:38:00+03:00
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дмитрий белик
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка покушения на митрополита тихона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Подготовка покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) показывает демоническую сущность верхушки киевского режима, а его организаторы являются "зверями в людском обличии", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Они утратили человеческий облик и по сути своей звери в людском обличии. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем киевский режим такой и есть - он отвергает духовность и традиционные ценности", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, российские спецслужбы показали, что работают четко - на упреждение. "Но сейчас нужна еще и борьба за человеческую сущность на Украине, она все больше и больше утрачивает ее. Ну и насчёт, что кого-то там заставили, шантажировали - можно было сразу обратиться с этим в органы контрразведки и тем самым оградить себя от совершения преступления, закон за такое не наказывает", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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украина, россия, севастополь, дмитрий белик, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона
Религия, Украина, Россия, Севастополь, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка покушения на митрополита Тихона
В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона
Белик назвал организаторов подготовки покушения на митрополита Тихона зверями