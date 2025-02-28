https://ria.ru/20250228/gosduma-2002144862.html

В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона

В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуме отреагировали на подготовку покушения на митрополита Тихона

Подготовка покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) показывает демоническую сущность верхушки киевского режима, а его... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:38:00+03:00

2025-02-28T10:38:00+03:00

2025-02-28T10:38:00+03:00

религия

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дмитрий белик

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка покушения на митрополита тихона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Подготовка покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) показывает демоническую сущность верхушки киевского режима, а его организаторы являются "зверями в людском обличии", считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Они утратили человеческий облик и по сути своей звери в людском обличии. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем киевский режим такой и есть - он отвергает духовность и традиционные ценности", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, российские спецслужбы показали, что работают четко - на упреждение. "Но сейчас нужна еще и борьба за человеческую сущность на Украине, она все больше и больше утрачивает ее. Ну и насчёт, что кого-то там заставили, шантажировали - можно было сразу обратиться с этим в органы контрразведки и тем самым оградить себя от совершения преступления, закон за такое не наказывает", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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украина, россия, севастополь, дмитрий белик, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка покушения на митрополита тихона