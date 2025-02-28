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В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы для шантажа - РИА Новости, 28.02.2025
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05:48 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/gosduma-2002096855.html
В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы для шантажа
В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы для шантажа - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы для шантажа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:48:00+03:00
2025-02-28T05:48:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. По его словам, если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров. "Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, не случайно подобный план озвучивает именно глава МИД Эстонии, так она наряду с другими Прибалтийскими странами в своей русофобской агонии постоянно провоцировала и искусственно раздувала украинский конфликт. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
https://ria.ru/20250227/tsakhkna-2001875684.html
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в мире, россия, эстония, европа, михаил шеремет, евросоюз, g7, госдума рф
В мире, Россия, Эстония, Европа, Михаил Шеремет, Евросоюз, G7, Госдума РФ
В Госдуме раскритиковали план ЕС использовать российские активы для шантажа

Депутат Шеремет назвал план ЕС использовать российские активы тугодумным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Государственной Думы РФ
Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал "тугодумным" план Евросоюза использовать российские замороженные активы как предмет шантажа и в качестве ультиматума.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland заявил, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. По его словам, если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров.
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"Представитель Эстонии озвучил тугодумный план ЕС, смысл которого использовать замороженные заграницей активы нашей страны как предмет шантажа и в качестве ультиматума, бросая тем самым вызов США", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, не случайно подобный план озвучивает именно глава МИД Эстонии, так она наряду с другими Прибалтийскими странами в своей русофобской агонии постоянно провоцировала и искусственно раздувала украинский конфликт.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
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