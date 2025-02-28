https://ria.ru/20250228/gorlovka-2002262788.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.02.2025

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление правительства... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:58:00+03:00

2025-02-28T16:58:00+03:00

2025-02-28T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Горловки два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Управление также сообщило, что в Горловке объявлена ракетная опасность. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250228/pvo-2002179987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины