https://ria.ru/20250228/gorlovka-2002145223.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.02.2025

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска за 10 минут несколько раз обстреляли центр Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых – кассетные,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:35:00+03:00

2025-02-28T10:35:00+03:00

2025-02-28T12:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут несколько раз обстреляли центр Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что с 9.15 за пять минут было выпущено еще пять кассетных снарядов, еще три кассетных снаряда было выпущено в 9.50.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела повреждено учреждение здравоохранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250227/vsu-2002055428.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия