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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 28.02.2025 (обновлено: 12:03 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/gorlovka-2002145223.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 28.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска за 10 минут несколько раз обстреляли центр Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых – кассетные,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:35:00+03:00
2025-02-28T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут несколько раз обстреляли центр Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что с 9.15 за пять минут было выпущено еще пять кассетных снарядов, еще три кассетных снаряда было выпущено в 9.50.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела повреждено учреждение здравоохранения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250227/vsu-2002055428.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Горловке 11 натовских снарядов, из них 8 кассетных

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР. 28 февраля 2025
Последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Горловки в ДНР. 28 февраля 2025
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ДОНЕЦК, 28 фев – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут несколько раз обстреляли центр Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, большинство из которых – кассетные, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.10 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале управления.
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Отмечается, что с 9.15 за пять минут было выпущено еще пять кассетных снарядов, еще три кассетных снаряда было выпущено в 9.50.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела повреждено учреждение здравоохранения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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