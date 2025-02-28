https://ria.ru/20250228/geroi-2002079313.html

Минобороны открыло раздел, посвященный героям ВОВ

Минобороны открыло раздел, посвященный героям ВОВ - РИА Новости, 28.02.2025

Минобороны открыло раздел, посвященный героям ВОВ

Минобороны РФ открыло на своём сайте новый раздел, посвящённый героям Великой Отечественной войны, в послевоенное время внёсшим значительный вклад в развитие... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T00:32:00+03:00

2025-02-28T00:32:00+03:00

2025-02-28T00:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

грузия

азербайджан

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своём сайте новый раздел, посвящённый героям Великой Отечественной войны, в послевоенное время внёсшим значительный вклад в развитие советских республик, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций российского ведомства. "В преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне министерство обороны Российской Федерации запускает новый мультимедийный проект, посвященный выдающимся деятелям многонационального Советского Союза, которые проявили героизм на полях сражений и в послевоенные годы внесли значительный вклад в развитие республик СССР", - говорится в сообщении. Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива МО РФ. Материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев, их боевые подвиги, роль в восстановлении и укреплении экономики, культуры, науки и образования в послевоенный период, подчеркнули в ведомстве. "Среди героев проекта – представители разных национальностей и республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии. Это деятели культуры, ученые, врачи, инженеры, архитекторы, священнослужители, политики, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Их судьбы – это пример мужества, самоотверженности и преданности Родине, которые вдохновляют новые поколения", - рассказали в Минобороны. В новом разделе представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии героев. Посетители раздела могут ознакомиться с документами лётчика-космонавта Георгия Берегового, архимандрита-зенитчика Нифонта (в миру Николая Глазова), лётчика-истребителя и художника Михаила Зелёнкина, разведчика и экономиста Владимира Кильчевского, поэтов артиллериста Энвера Алибейли и разведчика Ислама Сафарли, зенитчика и военного историка Ирактия Джорджадзе, первого секретаря ЦК КП Грузии Василия Мжаванадзе, артиллериста и писателя Ивана Урджумелашвили. Также Минобороны РФ опубликовало различные документы, повествующие о жизни доктора медицинских наук Арташеса Бегларяна, артиллериста и театроведа Айказа Ераносяна, связиста и живописца Иззата Клычева, пехотинца и поэта Анны Ковусова, военного инженера и заслуженного деятеля искусств Самига Абдуллаева, политработника и писателя Шарифа Рашидова, снайпера и учителя Тешабоя Адылова, пехотинца, поэта и переводчика Хабибуллы Юсупова, пехотинца и писателя Баурджана Момышулы, политработника и доктора исторических наук Акая Нусупбекова, командира взвода и поэта Темиркула Уметалиева, радиотелеграфиста и доктора исторических наук Макая Усупова, драматурга Арвида Григулиса, стрелка и писателя Жана Гривы, инженера и архитектора Марта Порта.

https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html

https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, грузия, азербайджан, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне