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Новый канцлер Германии намерен убедить Трампа в вовлеченности в дела Европы - РИА Новости, 28.02.2025
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19:29 28.02.2025 (обновлено: 19:30 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002329312.html
Новый канцлер Германии намерен убедить Трампа в вовлеченности в дела Европы
Новый канцлер Германии намерен убедить Трампа в вовлеченности в дела Европы - РИА Новости, 28.02.2025
Новый канцлер Германии намерен убедить Трампа в вовлеченности в дела Европы
Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:29:00+03:00
2025-02-28T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что сделает все, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что вовлеченность в европейские дела отвечает интересам США. "Лучше всего было бы, если бы Америка продолжала рассматривать европейцев как партнеров. Я хочу сделать все возможное, чтобы убедить президента Трампа в том, что участие Америки в делах Европы также отвечает интересам Америки. Но для нас может возникнуть и очень плохой сценарий, сопряженный с огромными вызовами: а именно, нам придется взять защиту Европы в свои руки. Можем ли мы сделать это сегодня? Ответ - нет. Хотим ли мы и нужно ли нам достичь этого в ближайшее время? Определенно да", - сказал Мерц. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
https://ria.ru/20250223/germaniya-2001178551.html
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в мире, америка, сша, европа, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, германия
В мире, Америка, США, Европа, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, Германия
Новый канцлер Германии намерен убедить Трампа в вовлеченности в дела Европы

Лидер ХДС/ХСС Мерц пообещал убедить Трампа в важности участия США в делах Европы

© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что сделает все, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в том, что вовлеченность в европейские дела отвечает интересам США.
«
"Лучше всего было бы, если бы Америка продолжала рассматривать европейцев как партнеров. Я хочу сделать все возможное, чтобы убедить президента Трампа в том, что участие Америки в делах Европы также отвечает интересам Америки. Но для нас может возникнуть и очень плохой сценарий, сопряженный с огромными вызовами: а именно, нам придется взять защиту Европы в свои руки. Можем ли мы сделать это сегодня? Ответ - нет. Хотим ли мы и нужно ли нам достичь этого в ближайшее время? Определенно да", - сказал Мерц.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Мерц намерен добиваться независимости Германии от США
23 февраля, 23:14
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Захарова усомнилась в способности Германии оказать давление на США
21 февраля, 23:03
 
В миреАмерикаСШАЕвропаФридрих МерцДональд ТрампХДС/ХССГермания
 
 
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