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В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания - РИА Новости, 28.02.2025
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19:11 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002322866.html
В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания
В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания - РИА Новости, 28.02.2025
В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания
Германии следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:11:00+03:00
2025-02-28T19:11:00+03:00
в мире
франция
германия
сша
фридрих мерц
шарль де голль
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германии следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. "Предложение Франции обсудить общий ядерный зонтик для Европы не является чем-то новым. (Бывший президент Франции - ред.) Шарль де Голль уже вносил это в ядерную доктрину правительства Франции в 1960-х годах, а именно, что нападение на (Западную - ред.) Германию также задействует ядерную защиту Франции. Сейчас ситуация снова изменилась, и поэтому нам следует снова вместе подумать над этим вопросом", - сказал Мерц. Он также отметил, что хочет поднять вопрос обсуждения участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также с партнерами по ЕС и НАТО. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002315121.html
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в мире, франция, германия, сша, фридрих мерц, шарль де голль, олаф шольц, хдс/хсс, евросоюз, нато
В мире, Франция, Германия, США, Фридрих Мерц, Шарль де Голль, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Евросоюз, НАТО
В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания

Лидер ХДС/ХСС Мерц призвал Германию полагаться не только на США, но и на Францию

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германии следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
«
"Предложение Франции обсудить общий ядерный зонтик для Европы не является чем-то новым. (Бывший президент Франции - ред.) Шарль де Голль уже вносил это в ядерную доктрину правительства Франции в 1960-х годах, а именно, что нападение на (Западную - ред.) Германию также задействует ядерную защиту Франции. Сейчас ситуация снова изменилась, и поэтому нам следует снова вместе подумать над этим вопросом", - сказал Мерц.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Новый канцлер ФРГ не увидел основания для создания страной ядерного оружия
Вчера, 18:53
Он также отметил, что хочет поднять вопрос обсуждения участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также с партнерами по ЕС и НАТО.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Пушков упрекнул Мерца в безумии после заявления о ядерном оружии
22 февраля, 19:31
 
В миреФранцияГерманияСШАФридрих МерцШарль де ГолльОлаф ШольцХДС/ХССЕвросоюзНАТО
 
 
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