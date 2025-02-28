https://ria.ru/20250228/germaniya-2002322866.html

В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания

В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания - РИА Новости, 28.02.2025

В Германии предложили полагаться на Францию в вопросе ядерного сдерживания

Германии следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию, заявил в интервью изданию... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:11:00+03:00

2025-02-28T19:11:00+03:00

2025-02-28T19:11:00+03:00

в мире

франция

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сша

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олаф шольц

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германии следует рассмотреть идею о том, чтобы полагаться в вопросах ядерного сдерживания не только на США, но и на Францию, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. "Предложение Франции обсудить общий ядерный зонтик для Европы не является чем-то новым. (Бывший президент Франции - ред.) Шарль де Голль уже вносил это в ядерную доктрину правительства Франции в 1960-х годах, а именно, что нападение на (Западную - ред.) Германию также задействует ядерную защиту Франции. Сейчас ситуация снова изменилась, и поэтому нам следует снова вместе подумать над этим вопросом", - сказал Мерц. Он также отметил, что хочет поднять вопрос обсуждения участия Франции и Великобритании в ядерном сдерживании в ходе коалиционных переговоров, а также с партнерами по ЕС и НАТО. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.

https://ria.ru/20250228/germaniya-2002315121.html

https://ria.ru/20250222/pushkov-2001032694.html

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в мире, франция, германия, сша, фридрих мерц, шарль де голль, олаф шольц, хдс/хсс, евросоюз, нато