https://ria.ru/20250228/germaniya-2002316991.html

В Бранденбурге открестились от боевиков "Азова"*

В Бранденбурге открестились от боевиков "Азова"* - РИА Новости, 28.02.2025

В Бранденбурге открестились от боевиков "Азова"*

Правительство немецкой земли Бранденбург и отель, разместивший представителей украинского националистического батальона "Азов"*, не приглашали боевиков и не... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:57:00+03:00

2025-02-28T18:57:00+03:00

2025-02-28T19:04:00+03:00

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Правительство немецкой земли Бранденбург и отель, разместивший представителей украинского националистического батальона "Азов"*, не приглашали боевиков и не знали заранее об их приезде, следует из ответа властей и менеджеров отеля на запрос РИА Новости. Ранее сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона "Азов"*, расквартировавшегося в одном из отелей Бранденбурга. Некто Петер Р. – немецкий наёмник в рядах бригады – сообщил, что военные прибыли с целью поиска поддержки среди граждан Германии. Он утверждает, что сообщения о неонацистских настроениях в бригаде являются "пропагандой", однако самом в ролике Bild на форме военных видны нацистские символы. Двенадцатая бригада известна тем, что вербует в свои ряды наёмников по всему миру. "В распоряжении правительства федеральной земли Бранденбург нет информации по вашему запросу. Соответствующего приглашения со стороны правительства земли Бранденбург (представителям "Азов"* - ред.) не направлялось", - сообщил официальный представитель бранденбургских властей Флориан Энгельс. В отеле "Schloss Diedersdorf" (замок Дидерсдорф) на запрос РИА Новости сообщили, что В помещении отеля ранее был арендован зал для мероприятия, которое было заявлено как "благотворительный вечер в поддержку вооружённых сил Украины". "Название "Азов"* нам ни в какой момент времени не упоминалось, поэтому у нас и не было информации об этом. Мы хотим четко пояснить, что мероприятие прошло не по нашему приглашению, а в рамках обычной аренды помещения", - сообщила менеджер отеля. Она пояснила, что отель специализируется на аренде помещений для таких мероприятий, как свадьбы, дни рождения и корпоративы. "Кроме того, мы категорически дистанцируемся от любого экстремистского мировоззрения и отвергаем любую форму радикализма", - подчеркнула она. Ранее в пресс-службе полиции Бранденбурга на запрос о возможной вербовке боевиков и ношении нацистской символики сообщили РИА Новости, что было начато расследование под руководством прокуратуры в связи с пребыванием в стране представителей националистического батальона "Азов"*. На данный момент информации о том, находятся ли представители националистической бригады в ФРГ, или же они вернулись на Украину, нет. В прошлом году выступление бригады в Берлине было отменено организаторами на фоне протестов левых политических сил. Журналист Рёпке еще до начала СВО поддерживал дружеские отношения с представителями бригады, о чём сам неоднократно сообщал в ходе своих визитов на Украину. "Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. Еще в 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "похищение человека", "истязание" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами "Азова"*, а также организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.* Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

https://ria.ru/20250209/naemnik-1998221134.html

https://ria.ru/20250207/azov-1997959132.html

https://ria.ru/20250123/azov-1995138431.html

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в мире, россия, украина, бранденбург, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, германия