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США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ - РИА Новости, 28.02.2025
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05:43 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/germaniya-2002096534.html
США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ
США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ - РИА Новости, 28.02.2025
США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ
Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приветствует прямые переговоры Москвы и Вашингтона, в то же время стоит учитывать желание США способствовать повышению... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:43:00+03:00
2025-02-28T05:43:00+03:00
в мире
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приветствует прямые переговоры Москвы и Вашингтона, в то же время стоит учитывать желание США способствовать повышению военных расходов в Европе и закупок американского оружия, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла. "Мы уже три года требуем мира путем дипломатии. Поэтому такое сближение подтверждает нашу позицию, и мы принимаем это с одобрением. Следует однако учитывать, что американцы преследуют свои собственные интересы. В конечном итоге они хотят, чтобы мы все равно увеличивали наши военные расходы и закупали оружие преимущественно в Америке", - сказал он. Приветствуя сам факт контактов США и РФ, политик выразил мнение, что если Россия и Америка смогут договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, Германия и Западная Европа могут оказаться в невыгодном положении, поскольку не сидят за столом переговоров и их лишь "ставят перед свершившимися фактами". "Когда (министр обороны ФРГ Борис) Писториус говорит, что мы не хотим сидеть за "столом для кошек" (немецкий фразеологизм, обозначающий второстепенное место на переговорах - ред.), мне становится смешно - они даже за таким столом не сидят, а угодили на самом деле в мышеловку", - добавил Крупалла. Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал у стран ЕС увеличения оборонных расходов НАТО до 5% от ВВП стран ЕС. В то же время в ФРГ хоть и критикуют требования Вашингтона, но уже несколько лет повышают военные расходы, ссылаясь на необходимость подготовиться к потенциальной войне с России.
https://ria.ru/20250227/politika-2002033949.html
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в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, тино крупалла, евросоюз, нато
В мире, США, Россия, Германия, Дональд Трамп, Тино Крупалла, Евросоюз, НАТО
США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ

Сопредседатель АдГ Крупалла: США хотят продать ЕС побольше оружия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии в немецком парламенте Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла . Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приветствует прямые переговоры Москвы и Вашингтона, в то же время стоит учитывать желание США способствовать повышению военных расходов в Европе и закупок американского оружия, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
"Мы уже три года требуем мира путем дипломатии. Поэтому такое сближение подтверждает нашу позицию, и мы принимаем это с одобрением. Следует однако учитывать, что американцы преследуют свои собственные интересы. В конечном итоге они хотят, чтобы мы все равно увеличивали наши военные расходы и закупали оружие преимущественно в Америке", - сказал он.
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Приветствуя сам факт контактов США и РФ, политик выразил мнение, что если Россия и Америка смогут договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, Германия и Западная Европа могут оказаться в невыгодном положении, поскольку не сидят за столом переговоров и их лишь "ставят перед свершившимися фактами".
"Когда (министр обороны ФРГ Борис) Писториус говорит, что мы не хотим сидеть за "столом для кошек" (немецкий фразеологизм, обозначающий второстепенное место на переговорах - ред.), мне становится смешно - они даже за таким столом не сидят, а угодили на самом деле в мышеловку", - добавил Крупалла.
Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал у стран ЕС увеличения оборонных расходов НАТО до 5% от ВВП стран ЕС. В то же время в ФРГ хоть и критикуют требования Вашингтона, но уже несколько лет повышают военные расходы, ссылаясь на необходимость подготовиться к потенциальной войне с России.
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