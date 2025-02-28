https://ria.ru/20250228/germaniya-2002096534.html

США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ

США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ - РИА Новости, 28.02.2025

США хотят продать ЕС побольше оружия, заявили в АдГ

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приветствует прямые переговоры Москвы и Вашингтона, в то же время стоит учитывать желание США способствовать повышению... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:43:00+03:00

2025-02-28T05:43:00+03:00

2025-02-28T05:43:00+03:00

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нато

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) приветствует прямые переговоры Москвы и Вашингтона, в то же время стоит учитывать желание США способствовать повышению военных расходов в Европе и закупок американского оружия, заявил РИА Новости сопредседатель АдГ Тино Крупалла. "Мы уже три года требуем мира путем дипломатии. Поэтому такое сближение подтверждает нашу позицию, и мы принимаем это с одобрением. Следует однако учитывать, что американцы преследуют свои собственные интересы. В конечном итоге они хотят, чтобы мы все равно увеличивали наши военные расходы и закупали оружие преимущественно в Америке", - сказал он. Приветствуя сам факт контактов США и РФ, политик выразил мнение, что если Россия и Америка смогут договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, Германия и Западная Европа могут оказаться в невыгодном положении, поскольку не сидят за столом переговоров и их лишь "ставят перед свершившимися фактами". "Когда (министр обороны ФРГ Борис) Писториус говорит, что мы не хотим сидеть за "столом для кошек" (немецкий фразеологизм, обозначающий второстепенное место на переговорах - ред.), мне становится смешно - они даже за таким столом не сидят, а угодили на самом деле в мышеловку", - добавил Крупалла. Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз потребовал у стран ЕС увеличения оборонных расходов НАТО до 5% от ВВП стран ЕС. В то же время в ФРГ хоть и критикуют требования Вашингтона, но уже несколько лет повышают военные расходы, ссылаясь на необходимость подготовиться к потенциальной войне с России.

https://ria.ru/20250227/politika-2002033949.html

https://ria.ru/20250227/es-2001953935.html

сша

россия

германия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, тино крупалла, евросоюз, нато