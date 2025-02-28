https://ria.ru/20250228/germanija-2002250368.html
В Германии начали расследование из-за пребывания в стране боевиков "Азова"*
В Германии начали расследование из-за пребывания в стране боевиков "Азова"* - РИА Новости, 28.02.2025
В Германии начали расследование из-за пребывания в стране боевиков "Азова"*
В Германии начато расследование под руководством прокуратуры в связи с пребыванием в стране представителей украинского националистического батальона "Азов"*... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:19:00+03:00
2025-02-28T16:19:00+03:00
2025-02-28T18:15:00+03:00
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. В Германии начато расследование под руководством прокуратуры в связи с пребыванием в стране представителей украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заявили РИА Новости в пресс-службе полиции Бранденбурга на запрос о возможной вербовке боевиков и ношении нацистской символики. Ранее сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона "Азов"*, расквартировавшейся в одном из отелей Бранденбурга. Некто Петер Р. - немецкий наемник в рядах бригады - сообщил, что они прибыли с целью поиска поддержки среди граждан Германии. Наемник уверяет, что сообщения о неонацистских настроениях в бригаде якобы являются "пропагандой", при этом в самом ролике Bild на форме военных видны нацистские символы. 12-я бригада известна тем, что вербует в свои ряды наемников по всему миру. "Полиции Бранденбурга известно об упомянутых вами обстоятельствах. Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", - сообщили в полицейском управлении Бранденбурга. Так в пресс-службе ведомства ответили на вопросы о том, допускается ли в ФРГ вербовка добровольцев для участия в конфликте на Украине и были ли зафиксированы в связи с пребыванием в Германии бригады инциденты, а также известно ли правоохранителям, что представители военизированного формирования открыто носят запрещенные нацистские символы наподобие "вольфсангеля", использовавшегося еще в Третьем Рейхе. В прокуратуре Потсдама, ответственной за район, в котором поселились националисты, в свою очередь, не смогли ответить на запрос РИА Новости, ведется ли расследование, однако пообещали в случае предоставления номера актовой записи дела, заведенного судом, полицией или прокуратурой, повторно рассмотреть вопрос. Данный ответ, вероятнее всего, свидетельствует о том, что расследование ведется одной из генеральных прокуратур земли Берлин-Бранденбург. На данный момент данных о том, находятся ли представители националистической бригады в ФРГ, или же они вернулись на Украину, нет. В прошлом году выступление бригады в Берлине было отменено организаторами на фоне протестов левых политических сил. Журналист Рёпке еще до начала СВО поддерживал дружеские отношения с представителями бригады, о чём сам неоднократно сообщал в ходе своих визитов на Украину. "Азов"* участвовал в военной операции Киева в Донбассе. Еще в 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "похищение человека", "истязание" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами "Азова", а также организации "Правый сектор"* (признана в РФ экстремистской и террористической и запрещена) жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР и ЛНР.* Террористическая организация, запрещенная на территории России..
https://ria.ru/20240812/natsisty-1965787398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, германия, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Украина, Россия, Германия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Германии начали расследование из-за пребывания в стране боевиков "Азова"*
В Германии расследуют возможное пребывание боевиков "Азова" на территории страны
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. В Германии начато расследование под руководством прокуратуры в связи с пребыванием в стране представителей украинского националистического батальона "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заявили РИА Новости в пресс-службе полиции Бранденбурга на запрос о возможной вербовке боевиков и ношении нацистской символики.
Ранее сотрудник немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке взял интервью у представителя 12-й интернациональной бригады батальона "Азов"*, расквартировавшейся в одном из отелей Бранденбурга. Некто Петер Р. - немецкий наемник в рядах бригады - сообщил, что они прибыли с целью поиска поддержки среди граждан Германии. Наемник уверяет, что сообщения о неонацистских настроениях в бригаде якобы являются "пропагандой", при этом в самом ролике Bild на форме военных видны нацистские символы. 12-я бригада известна тем, что вербует в свои ряды наемников по всему миру.
"Полиции Бранденбурга известно об упомянутых вами обстоятельствах. Начато расследование, которое проводится под ведением прокуратуры. В интересах следствия дополнительная информация в настоящее время не предоставляется", - сообщили в полицейском управлении Бранденбурга.
Так в пресс-службе ведомства ответили на вопросы о том, допускается ли в ФРГ вербовка добровольцев для участия в конфликте на Украине и были ли зафиксированы в связи с пребыванием в Германии бригады инциденты, а также известно ли правоохранителям, что представители военизированного формирования открыто носят запрещенные нацистские символы наподобие "вольфсангеля", использовавшегося еще в Третьем Рейхе.
В прокуратуре Потсдама, ответственной за район, в котором поселились националисты, в свою очередь, не смогли ответить на запрос РИА Новости, ведется ли расследование, однако пообещали в случае предоставления номера актовой записи дела, заведенного судом, полицией или прокуратурой, повторно рассмотреть вопрос. Данный ответ, вероятнее всего, свидетельствует о том, что расследование ведется одной из генеральных прокуратур земли Берлин-Бранденбург.
На данный момент данных о том, находятся ли представители националистической бригады в ФРГ
, или же они вернулись на Украину
, нет.
В прошлом году выступление бригады в Берлине
было отменено организаторами на фоне протестов левых политических сил. Журналист Рёпке еще до начала СВО поддерживал дружеские отношения с представителями бригады, о чём сам неоднократно сообщал в ходе своих визитов на Украину.
"Азов"* участвовал в военной операции Киева
в Донбассе
. Еще в 2015 году Следственный комитет России
возбудил уголовное дело в отношении боевиков этого подразделения по уголовным статьям "похищение человека", "истязание" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны". В 2022 году СК
сообщил о получении неопровержимых доказательств совершения членами "Азова", а также организации "Правый сектор
"* (признана в РФ экстремистской и террористической и запрещена) жестоких преступлений в отношении мирных граждан ДНР
и ЛНР
.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России..