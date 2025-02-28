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Герасимов заслушал доклады командования группировки "Запад" - РИА Новости, 28.02.2025
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10:15 28.02.2025 (обновлено: 10:41 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/gerasimov-2002138193.html
Герасимов заслушал доклады командования группировки "Запад"
Герасимов заслушал доклады командования группировки "Запад" - РИА Новости, 28.02.2025
Герасимов заслушал доклады командования группировки "Запад"
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады командования об обстановке и дал указания, РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:15:00+03:00
2025-02-28T10:41:00+03:00
безопасность
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады командования об обстановке и дал указания, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении министерства. "На пункте управления соединения начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Запад", командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в ведомстве. Также Герасимов вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях.
https://ria.ru/20250207/belousov-1998068881.html
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Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Запад"
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады командования об обстановке и дал указания, сообщили в Минобороны. Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач
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безопасность, россия, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов заслушал доклады командования группировки "Запад"

Герасимов проинспектировал группировку "Запад", заслушал доклады и дал указания

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады командования об обстановке и дал указания, сообщило Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск "Запад", а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении министерства.
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"На пункте управления соединения начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск "Запад", командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия", - добавили в ведомстве.
Также Герасимов вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях.
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