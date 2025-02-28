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Сотрудники Федеральной торговой комиссии США переедут в здание USAID - РИА Новости, 28.02.2025
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08:59 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/fts-2002110168.html
Сотрудники Федеральной торговой комиссии США переедут в здание USAID
Сотрудники Федеральной торговой комиссии США переедут в здание USAID - РИА Новости, 28.02.2025
Сотрудники Федеральной торговой комиссии США переедут в здание USAID
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:59:00+03:00
2025-02-28T08:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут. "Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника. Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE. По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
https://ria.ru/20250203/usaid-1997113529.html
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в мире, коммерческая недвижимость, вашингтон (штат), сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, Коммерческая недвижимость, Вашингтон (штат), США, Илон Маск, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Сотрудники Федеральной торговой комиссии США переедут в здание USAID

Bloomberg: сотрудники Федеральной торговой комиссии переедут в здание USAID

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут.
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"Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника.
Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE.
По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
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