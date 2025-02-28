Сотрудники Федеральной торговой комиссии США переедут в здание USAID
Bloomberg: сотрудники Федеральной торговой комиссии переедут в здание USAID
© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, распорядился о переезде в ближайшие месяцы сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) в Вашингтоне в здание, которое ранее занимало Агентство США по международному развитию (USAID), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В начале февраля сообщалось, что со штаб-квартиры USAID в Вашингтоне сняли вывески, а вход был закрыт. Позднее агентство сообщило, что его сотрудники, попавшие под сокращение, получили возможность забрать личные вещи из центрального офиса, но на это им выделили всего 15 минут.
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"Сотрудникам Федеральной торговой комиссии в Вашингтоне в среду сообщили, что в ближайшие месяцы они должны покинуть свои нынешние офисы и переехать в здание, освобождаемое USAID", - приводит агентство данные источника.
Как сообщается, неожиданное распоряжение поступило из DOGE.
По данным Блумберг, штаб-квартира FTC, в которой размещаются пять комиссаров и старшие руководители агентства, находится в другом правительственном здании в нескольких кварталах от здания USAID. Также отмечается, что большая часть из 1300 сотрудников ведомства работают в здании в Вашингтоне, которое также сдает помещения в аренду нескольким другим федеральным агентствам. Как сообщает агентство, десятилетняя аренда помещения FTC закончилась в прошлом году, но была продлена еще на три года, до 2027 года.
Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством. Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.