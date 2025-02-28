https://ria.ru/20250228/fsb-2002113823.html

ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона

ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона

ФСБ показала тайник с конвертом с поддельными паспортами задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:15:00+03:00

2025-02-28T09:15:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка покушения на митрополита тихона

религия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ показала тайник с конвертом с поддельными паспортами задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона. На кадрах ФСБ сотрудники службы вместе с задержанными вскрывают тайник в земле в лесистой местности. В пластиковой прозрачной коробке находилась упаковка из-под сока, поясняет на видео сотрудник ФСБ, демонстрируя найденное в схроне. В коробке также был флеш-накопитель и конверт, в котором были обнаружены два поддельных паспорта на граждан Украины под другими установочными данными.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

украина

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2025

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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона 2025-02-28T09:15 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка покушения на митрополита тихона