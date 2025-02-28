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ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
09:15 28.02.2025 (обновлено: 12:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/fsb-2002113823.html
ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона
ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона
ФСБ показала тайник с конвертом с поддельными паспортами задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:15:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка покушения на митрополита тихона
религия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ показала тайник с конвертом с поддельными паспортами задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона. На кадрах ФСБ сотрудники службы вместе с задержанными вскрывают тайник в земле в лесистой местности. В пластиковой прозрачной коробке находилась упаковка из-под сока, поясняет на видео сотрудник ФСБ, демонстрируя найденное в схроне. В коробке также был флеш-накопитель и конверт, в котором были обнаружены два поддельных паспорта на граждан Украины под другими установочными данными.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка покушения на митрополита тихона
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка покушения на митрополита Тихона, Религия
ФСБ показала тайник задержанных за подготовку теракта против Тихона

ФСБ показала тайник с паспортами задержанных за подготовку теракта против Тихона

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ФСБ показала тайник с конвертом с поддельными паспортами задержанных за подготовку теракта против митрополита Тихона.
На кадрах ФСБ сотрудники службы вместе с задержанными вскрывают тайник в земле в лесистой местности.
В пластиковой прозрачной коробке находилась упаковка из-под сока, поясняет на видео сотрудник ФСБ, демонстрируя найденное в схроне.
В коробке также был флеш-накопитель и конверт, в котором были обнаружены два поддельных паспорта на граждан Украины под другими установочными данными.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
 
РелигияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка покушения на митрополита Тихона
 
 
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