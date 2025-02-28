https://ria.ru/20250228/fsb-2002104530.html

ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона

ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона

В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:46:00+03:00

2025-02-28T07:46:00+03:00

2025-02-28T09:39:00+03:00

украина

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

киев

попытка покушения на митрополита тихона

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — говорится в релизе.В столице задержали россиянина и украинца, завербованных ГУР Минобороны Украины через Telegram. "В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — уточнили в ФСБ.Задержанный за подготовку теракта рассказал, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.После совершения преступления террористы планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, фигурантов арестовали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, киев, попытка покушения на митрополита тихона