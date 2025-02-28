https://ria.ru/20250228/fsb-2002104530.html
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:46:00+03:00
2025-02-28T07:46:00+03:00
2025-02-28T09:39:00+03:00
украина
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
киев
попытка покушения на митрополита тихона
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — говорится в релизе.В столице задержали россиянина и украинца, завербованных ГУР Минобороны Украины через Telegram. "В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — уточнили в ФСБ.Задержанный за подготовку теракта рассказал, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.После совершения преступления террористы планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, фигурантов арестовали.
https://ria.ru/20250225/balashiha-2001405712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, киев, попытка покушения на митрополита тихона
Украина, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Киев, Попытка покушения на митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Тихона
ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), запланированный Киевом, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов)", — говорится в релизе.
В столице задержали россиянина и украинца, завербованных ГУР Минобороны Украины через Telegram.
"В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве", — уточнили в ФСБ.
Задержанный за подготовку теракта рассказал, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.
После совершения преступления террористы планировали выехать из России с поддельными документами. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины
.
Возбуждено дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, фигурантов арестовали.