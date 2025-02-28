https://ria.ru/20250228/finljandija-2002158482.html

В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли

В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли - РИА Новости, 28.02.2025

В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли

Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:34:00+03:00

2025-02-28T11:34:00+03:00

2025-02-28T11:34:00+03:00

финляндия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. "Забастовка старших сотрудников в технологической отрасли начинается сегодня", - говорится в материале. Трудовую акцию проводит Федерация профессиональных и управленческих работников (YTN), в которую входит порядка 20 профсоюзов. Организация запланировала четыре однодневные забастовки из-за спора по коллективному договору. Еще три трудовых акции пройдут в марте. Забастовка затронет предприятия таких крупных компаний, как Metso, Nokia, Valmet и Wärtsilä по всей стране. YTN представляет интересы около 60 тысяч старших сотрудников, менеджеров и экспертов отрасли. Коллективный договор, по которому ведется спор, является вторым по величине отраслевым коллективным договором в Финляндии.

https://ria.ru/20250219/finljandija-2000232688.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, в мире