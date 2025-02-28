https://ria.ru/20250228/finljandija-2002158482.html
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли - РИА Новости, 28.02.2025
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли
Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:34:00+03:00
2025-02-28T11:34:00+03:00
2025-02-28T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. "Забастовка старших сотрудников в технологической отрасли начинается сегодня", - говорится в материале. Трудовую акцию проводит Федерация профессиональных и управленческих работников (YTN), в которую входит порядка 20 профсоюзов. Организация запланировала четыре однодневные забастовки из-за спора по коллективному договору. Еще три трудовых акции пройдут в марте. Забастовка затронет предприятия таких крупных компаний, как Metso, Nokia, Valmet и Wärtsilä по всей стране. YTN представляет интересы около 60 тысяч старших сотрудников, менеджеров и экспертов отрасли. Коллективный договор, по которому ведется спор, является вторым по величине отраслевым коллективным договором в Финляндии.
https://ria.ru/20250219/finljandija-2000232688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, в мире
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли
В Финляндии бастуют работники среднего звена технологической промышленности