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В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли - РИА Новости, 28.02.2025
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11:34 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/finljandija-2002158482.html
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли - РИА Новости, 28.02.2025
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли
Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:34:00+03:00
2025-02-28T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. "Забастовка старших сотрудников в технологической отрасли начинается сегодня", - говорится в материале. Трудовую акцию проводит Федерация профессиональных и управленческих работников (YTN), в которую входит порядка 20 профсоюзов. Организация запланировала четыре однодневные забастовки из-за спора по коллективному договору. Еще три трудовых акции пройдут в марте. Забастовка затронет предприятия таких крупных компаний, как Metso, Nokia, Valmet и Wärtsilä по всей стране. YTN представляет интересы около 60 тысяч старших сотрудников, менеджеров и экспертов отрасли. Коллективный договор, по которому ведется спор, является вторым по величине отраслевым коллективным договором в Финляндии.
https://ria.ru/20250219/finljandija-2000232688.html
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финляндия, в мире
Финляндия, В мире
В Финляндии началась забастовка работников технологической отрасли

В Финляндии бастуют работники среднего звена технологической промышленности

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Забастовка работников среднего звена технологической промышленности началась в Финляндии, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle.
«
"Забастовка старших сотрудников в технологической отрасли начинается сегодня", - говорится в материале.
Трудовую акцию проводит Федерация профессиональных и управленческих работников (YTN), в которую входит порядка 20 профсоюзов. Организация запланировала четыре однодневные забастовки из-за спора по коллективному договору. Еще три трудовых акции пройдут в марте.
Забастовка затронет предприятия таких крупных компаний, как Metso, Nokia, Valmet и Wärtsilä по всей стране. YTN представляет интересы около 60 тысяч старших сотрудников, менеджеров и экспертов отрасли. Коллективный договор, по которому ведется спор, является вторым по величине отраслевым коллективным договором в Финляндии.
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