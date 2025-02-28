https://ria.ru/20250228/evrosoyuz-2002375703.html

Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер

Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер - РИА Новости, 28.02.2025

Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:47:00+03:00

2025-02-28T23:47:00+03:00

2025-02-28T23:47:00+03:00

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер. "Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Европейцы должны принять этот вызов", - написала она в сети X. Каллас также пообещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий. Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.

https://ria.ru/20250228/evropa-2002374549.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз