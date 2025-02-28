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Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер - РИА Новости, 28.02.2025
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23:47 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/evrosoyuz-2002375703.html
Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер
Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер - РИА Новости, 28.02.2025
Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:47:00+03:00
2025-02-28T23:47:00+03:00
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
кайя каллас
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер. "Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Европейцы должны принять этот вызов", - написала она в сети X. Каллас также пообещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий. Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
https://ria.ru/20250228/evropa-2002374549.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз
Глава дипломатии ЕС заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру" нужен новый лидер.
«
"Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Европейцы должны принять этот вызов", - написала она в сети X.
Каллас также пообещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Глава дипломатии ЕС заявила о намерении усилить военную помощь Украине
Вчера, 23:39
 
В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампКайя КалласЕвросоюз
 
 
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