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Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц - РИА Новости, 28.02.2025
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19:46 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/evropa-2002331701.html
Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц
Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц - РИА Новости, 28.02.2025
Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц
Европа и Германия не будут переходить к "военной экономике", потому что им это и не нужно, но будут укреплять военно-промышленный комплекс, заявил в интервью... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:46:00+03:00
2025-02-28T19:46:00+03:00
в мире
германия
европа
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европа и Германия не будут переходить к "военной экономике", потому что им это и не нужно, но будут укреплять военно-промышленный комплекс, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. "Германия и Европа, конечно же, этого делать не будут, да им и не придется. Но, конечно, нам понадобится гораздо более сильная и мощная оборонная промышленность", - сказал Мерц, отвечая на вопрос, потребуется ли Германии переводить на выпуск военной продукции гражданские мероприятия, например заводы Mercedes и BMW. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html
https://ria.ru/20250225/merts-2001400974.html
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в мире, германия, европа, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц

Лидер ХДС/ХСС Мерц: Европа и Германия не будут переходить к военной экономике

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европа и Германия не будут переходить к "военной экономике", потому что им это и не нужно, но будут укреплять военно-промышленный комплекс, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
«
"Германия и Европа, конечно же, этого делать не будут, да им и не придется. Но, конечно, нам понадобится гораздо более сильная и мощная оборонная промышленность", - сказал Мерц, отвечая на вопрос, потребуется ли Германии переводить на выпуск военной продукции гражданские мероприятия, например заводы Mercedes и BMW.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Эксперт оценил вероятность отправки Мерцем войск на Украину
25 февраля, 08:21
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Германии ужаснулись стремлением Мерца и Писториуса усилить армию
25 февраля, 07:12
 
В миреГерманияЕвропаФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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