Европа и Германия не будут переходить к военной экономике, заявил Мерц
Лидер ХДС/ХСС Мерц: Европа и Германия не будут переходить к военной экономике
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Европа и Германия не будут переходить к "военной экономике", потому что им это и не нужно, но будут укреплять военно-промышленный комплекс, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
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"Германия и Европа, конечно же, этого делать не будут, да им и не придется. Но, конечно, нам понадобится гораздо более сильная и мощная оборонная промышленность", - сказал Мерц, отвечая на вопрос, потребуется ли Германии переводить на выпуск военной продукции гражданские мероприятия, например заводы Mercedes и BMW.
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В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Мерц, вероятнее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого его блоку надо найти партнера по правительственной коалиции.
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