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В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами" - РИА Новости, 28.02.2025
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"
"Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями в новой Москве, два человека погибли на месте, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями в новой Москве, два человека погибли на месте, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. "По предварительным данным в районе поселка Вороновское водитель, управляя автомобилем "Камаз", выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилями "Камаз" и "Ниссан". В результате дорожной аварии водитель и пассажир в "Ниссане" от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия, Новая Москва, Москва, Россия, ДТП, ГАИ
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"
ГАИ: два человека погибли на месте в ДТП с двумя "Камазами" в Новой Москве
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями в новой Москве, два человека погибли на месте, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
"По предварительным данным в районе поселка Вороновское водитель, управляя автомобилем "Камаз", выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилями "Камаз" и "Ниссан". В результате дорожной аварии водитель и пассажир в "Ниссане" от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.