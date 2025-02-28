Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами" - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/dtp-2002376575.html
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами" - РИА Новости, 28.02.2025
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"
"Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями в новой Москве, два человека погибли на месте, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:56:00+03:00
2025-02-28T23:56:00+03:00
происшествия
новая москва
москва
россия
дтп
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978700514_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f7e597f22f713c182faefda281d4b73b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями в новой Москве, два человека погибли на месте, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. "По предварительным данным в районе поселка Вороновское водитель, управляя автомобилем "Камаз", выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилями "Камаз" и "Ниссан". В результате дорожной аварии водитель и пассажир в "Ниссане" от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
новая москва
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978700514_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_031bc10a61d9b1f04aae2cf42b43e6cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, москва, россия, дтп, гаи
Происшествия, Новая Москва, Москва, Россия, ДТП, ГАИ
В Новой Москве два человека погибли в ДТП с двумя "Камазами"

ГАИ: два человека погибли на месте в ДТП с двумя "Камазами" в Новой Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. "Камаз" выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями в новой Москве, два человека погибли на месте, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
"По предварительным данным в районе поселка Вороновское водитель, управляя автомобилем "Камаз", выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, совершил столкновение с автомобилями "Камаз" и "Ниссан". В результате дорожной аварии водитель и пассажир в "Ниссане" от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
ПроисшествияНовая МоскваМоскваРоссияДТПГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала