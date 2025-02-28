https://ria.ru/20250228/dtp-2002244396.html

Водителя, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, задержали

Водителя, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, задержали - РИА Новости, 28.02.2025

Водителя, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, задержали

Задержан 18-летний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, сообщило региональное... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:53:00+03:00

2025-02-28T15:53:00+03:00

2025-02-28T15:53:00+03:00

происшествия

нижний новгород

россия

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Задержан 18-летний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, сообщило региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что в четверг вечером водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки в Сормовском районе, опрокинул автомобиль и задел остановку общественного транспорта. В результате ДТП 2 человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести. По данным МВД региона, ДТП устроил водитель, получивший права 3 месяца назад – в ноябре 2024 года. "Восемнадцатилетний нижегородец совместно со своими друзьями решили взять в аренду автомобиль и покататься по городу. В 19.18 напротив дома 5 по улице Землячки подозреваемый не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. После чего произошло опрокидывание иномарки на автомобиль Ford, припаркованный у края проезжей части", - говорится в сообщении ведомства. В результате ДТП погибли две женщины 1968 и 1958 года рождения, находившиеся на остановке общественного транспорта. Водитель и три пассажира автомобиля (две девушки 16 и 18 лет, молодой человек 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести. Трое пассажиров иномарки госпитализированы. "Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанный полностью признал свою вину", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250115/vladivostok-1993768705.html

https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html

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происшествия, нижний новгород, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)