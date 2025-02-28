Водителя, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, задержали
МВД: в Нижнем Новгороде задержали 18-летнего водителя, влетевшего в остановку
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Задержан 18-летний водитель каршерингового автомобиля, влетевшего в остановку в Нижнем Новгороде, в результате чего погибли 2 человека, сообщило региональное управление МВД.
Ранее сообщалось, что в четверг вечером водитель каршерингового автомобиля, двигаясь в районе улицы Землячки в Сормовском районе, опрокинул автомобиль и задел остановку общественного транспорта. В результате ДТП 2 человека погибли, четверо получили ранения различной степени тяжести.
По данным МВД региона, ДТП устроил водитель, получивший права 3 месяца назад – в ноябре 2024 года.
"Восемнадцатилетний нижегородец совместно со своими друзьями решили взять в аренду автомобиль и покататься по городу. В 19.18 напротив дома 5 по улице Землячки подозреваемый не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. После чего произошло опрокидывание иномарки на автомобиль Ford, припаркованный у края проезжей части", - говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП погибли две женщины 1968 и 1958 года рождения, находившиеся на остановке общественного транспорта. Водитель и три пассажира автомобиля (две девушки 16 и 18 лет, молодой человек 18 лет) получили повреждения различной степени тяжести. Трое пассажиров иномарки госпитализированы.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержанный полностью признал свою вину", - подчеркивается в сообщении.
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